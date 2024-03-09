Суд арестовал Алескера Мамедли и Руслана Иззетли на 4 месяца

9 марта Хатаинский районный суд города Баку избрал меру пресечения сроком на 4 месяца в отношении учредителя"Toplum TV" Алескера Мамедли.

Об этом Turan сообщид адвокат Агылт Лайыдж. По его словам, Алескер Мамедли обвиняется в контрабанде. Адвокат сообщил, что у него проблемы со здоровьем.

«Материальных и процессуальных оснований нет для ареста нет. По медицинским показаниям ему должно быть проведено срочное хирургическое вмешательство. У него опухоли имеются в трех частях тела. Ему стало трудно дышать. Скорее всего это связано с опухолью в горле. Мы также представили в суд медицинский документ. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство об аресте", - отметил адвокат.

Алескер Мамедли, выступая в суде, связал свой арест со своей научной и общественной деятельностью.

«Алескер бей сожалеет происходящим. Он заявил, что это не принесет славы тем, кто принял такое решение. «Если завтра что-то случится с моим здоровьем, то, по крайней мере, они столкнутся со своей внутренней совестью", сказал он»,- добавил адвокат.

На решение суда будет подана апелляция.

Суд также арестовал на 4 месяца члена Института демократических инициатив и Платформы lll Республики Руслана Иззетли. Он также обвиняется в контрабанде.