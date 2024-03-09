Будет дождливо

В неожиданном откровении спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что Россия пыталась интегрировать Армению в Российско-Белорусский Союз в 2021 году, и эта инициатива была сорвана избирательным выбором армянского народа. Утверждение Симоньян проливает свет на закулисные маневры, направленные на изменение геополитических альянсов в регионе.