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(8 часов назад)
Будет дождливо

Будет дождливо

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Будет дождливо

9-11 марта в Баку и на Апшероне ожидается дождливая погода.

По районам страны также пройдут осадки, в горах снег.

10 марта осадки в горах Малого Кавказа будут интенсивными.

Подует западный ветер, порывами до 20 метров в секунду.

В горных районах на дорогах будет гололед.

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