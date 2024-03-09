Будет дождливо
9-11 марта в Баку и на Апшероне ожидается дождливая погода.
По районам страны также пройдут осадки, в горах снег.
10 марта осадки в горах Малого Кавказа будут интенсивными.
Подует западный ветер, порывами до 20 метров в секунду.
В горных районах на дорогах будет гололед.
Общество
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В неожиданном откровении спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что Россия пыталась интегрировать Армению в Российско-Белорусский Союз в 2021 году, и эта инициатива была сорвана избирательным выбором армянского народа. Утверждение Симоньян проливает свет на закулисные маневры, направленные на изменение геополитических альянсов в регионе.
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- 8 март 2024, 13:51
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 19 марта возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив и обратно, сообщила пресс-служба компании.
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- 8 март 2024, 00:37
ФК «Карабах» вечером 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Баку, сыграл вничью 2:2 с именитым «Байером» из германского Леверкузена.
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- 7 март 2024, 17:00
6 марта в 06:30 азербайджанские пограничники погранзаставы «Горадиз» пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков из Ирана.
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