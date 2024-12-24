Будет ли президенту предоставлено право помиловать лиц, находящихся под следствием?

Недавно депутат Гудрат Гасангулиев внес в парламент предложение о предоставлении президенту Азербайджана полномочий для помилования не только осужденных, но и лиц, находящихся под следствием.

За последний год в Азербайджане были арестованы более 30 представителей гражданского общества и журналистов, в основном по обвинению в контрабанде. Эти лица считают свой арест политически мотивированным. Многие остаются под следствием, а некоторые все еще ожидают суда. Местные правозащитники подсчитали, что в стране насчитывается около 330 политических заключенных. Однако правительственные чиновники отрицают существование политических заключенных, утверждая, что аресты произведены исключительно из-за уголовных преступлений. Некоторые эксперты полагают, что поправка к закону может создать возможность для освобождения журналистов и активистов, которые в настоящее время находятся под следствием.

Председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж сообщил агентству «Туран», что депутат Гасангулиев, как профессиональный политик, часто выступает с инициативами, направленными на примирение и достижение солидарности в обществе. «Этот вопрос он поднимал и как кандидат в президенты перед выборами 7 февраля», — отметил Орудж.

Депутат далее пояснил, что суть высказанных в парламенте мнений заключалась в том, что определенные западные круги усиливают давление на Азербайджан. «Цель - заблокировать строительство нового регионального геополитического актива Азербайджана, одержавшего победу в Отечественной (Второй Карабахской) войне. Это вмешательство в процессы через Армению, различное создание искусственной власти из сил и представление ее как альтернативы правительству. Эту идею озвучил Гасангулиев», - скзал он.

Орудж выделил два ключевых момента. «Во-первых, Азербайджан продемонстрировал свой гуманнизм издав примерно 70 указов о помиловании и 12 актов амнистии, что привело к освобождению почти 9000 человек только посредством помилований. Во-вторых, списки политических заключенных, составленные международными организациями и местными силами, никогда не приводили к консенсусу между сторонами. Дела, связанные с лицами, преследуемыми за контрабанду или другие обвинения в соответствии с законом, часто политизируются, превращаясь в главный пункт конфронтации между внешними силами и государством. В этом контексте некоторые политические партии и институты предлагают альтернативные подходы для защиты интересов государства и предотвращения того, чтобы Азербайджан стал объектом санкций или давления».

Орудж пояснил, что в парламентский комитет по правам человека не было внесено ни одного законодательного предложения для подготовки такого закона. «Учитывая, что указы о помиловании издаются руководством страны ежегодно, я предполагаю, что следующие такие указы могут появиться в марте или мае 2025 года. Однако это остается на усмотрение президента», — добавил он.

Эксперт по правовым вопросам и правозащитник Асиф Юсифли считает, что предложение в первую очередь направлено на решение дел арестованных журналистов и представителей гражданского общества. «Президент и так имеет широкие полномочия в соответствии с Конституцией Азербайджана. Это предложение не о расширении президентских полномочий, а о предоставлении возможности более гибкого принятия решений», — сказал Юсифли Радио "Азадлыг".

По словам Юсифли, предоставление президенту полномочий по помилованию лиц, находящихся под следствием, не следует считать нарушением закона. «Есть древняя латинская максима: «Благополучие народа — высший закон». Если такие полномочия могут привести к освобождению невиновных людей, то эту инициативу следует рассматривать позитивно». Он также отметил, что недавние обсуждения санкций против Азербайджана вызвали обеспокоенность. «Призывы к санкциям со стороны таких влиятельных организаций как Европейский парламент, вызывают тревогу у правительства. Они стремятся принимать быстрые меры для решения критических ситуаций».

Некоторые эксперты предупреждают, что предоставление президенту таких полномочий может привести к неоправданному вмешательству в расследования. Кроме того, остаются вопросы о том, кому могут быть выгодны эти изменения.

19 декабря Европейский парламент принял необязательную резолюцию, критикующую репрессии против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане. В резолюции подчеркивается систематическое давление властей Азербайджана на гражданское общество, политическую оппозицию, правозащитников, сообщество ЛГБТИ+ и независимые СМИ, которое усилилось в преддверии Климатического саммита ООН COP29. В ней также отмечается наличие в Азербайджане не менее 300 политических заключенных и содержится призыв к санкциям против должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека, включая некоторых руководителей правоохранительных органов.

В ответ парламент Азербайджана заявил, что «резолюция основана на сфабрикованных сведениях и цифрах, искажает реальность и стремится политизировать расследования уголовных преступлений, нарушающих законы».