В Милли Меджлисе приняли посланников «Грузинской мечты»

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 24 декабря парламентскую делегацию Грузии во главе с председателем комитета по делам молодежи, науки и образования Гиви Маканадзе.

Как сообщил отдел прессы и общественных связей Милли Меджлиса, в ходе встречи была отмечено значение дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией, указано на высокий уровень связей, постоянная взаимная поддержка народов двух стран.

Гафарова отметила поддержку Грузии во время обсуждения в ПАСЕ вопроса о не утверждении полномочий азербайджанской делегации.

Было констатировано, что в обеих стран сформировались новые составы парламентов и в предстоящий период будет продолжено расширение межпарламентских связей.

Миканадзе со своей стороны отметил единство Азербайджана и Грузии.

Вопреки стремлению «недругов», отношения между двумя странами успешно развиваются. Он поблагодарил официальный Баку за поддержку властей Грузии.

Миканадзе указал также, что и после парламентских, и после президентских выборов в Грузии первые поздравления поступили из Азербайджана.

Стороны отметили важность совместных действий против двойных стандартов в отношении обеих государств.