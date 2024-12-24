В Милли Меджлисе приняли посланников «Грузинской мечты»
В Милли Меджлисе приняли посланников «Грузинской мечты»
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 24 декабря парламентскую делегацию Грузии во главе с председателем комитета по делам молодежи, науки и образования Гиви Маканадзе.
Как сообщил отдел прессы и общественных связей Милли Меджлиса, в ходе встречи была отмечено значение дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией, указано на высокий уровень связей, постоянная взаимная поддержка народов двух стран.
Гафарова отметила поддержку Грузии во время обсуждения в ПАСЕ вопроса о не утверждении полномочий азербайджанской делегации.
Было констатировано, что в обеих стран сформировались новые составы парламентов и в предстоящий период будет продолжено расширение межпарламентских связей.
Миканадзе со своей стороны отметил единство Азербайджана и Грузии.
Вопреки стремлению «недругов», отношения между двумя странами успешно развиваются. Он поблагодарил официальный Баку за поддержку властей Грузии.
Миканадзе указал также, что и после парламентских, и после президентских выборов в Грузии первые поздравления поступили из Азербайджана.
Стороны отметили важность совместных действий против двойных стандартов в отношении обеих государств.
-
- Общество
- 24 декабрь 2024 16:43
-
Политика
-
- 25 декабрь 2024, 13:54
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнование семьям погибших в сегодняшней авиакатастрофе AZAL.
-
- 25 декабрь 2024, 13:49
Агентство Tengrinews со ссылкой на свои источники обнародовало список выживших в авиакатастрофе пассажиров:
-
- 25 декабрь 2024, 13:39
В связи с крушением в Актау пассажирского самолета AZAL, для расследования причин катастрофы по поручению президента Ильхама Алиева в Казахстан направлена правительственная делегация.
-
- 25 декабрь 2024, 13:31
Посольства США, Великобритании, Франции и Израиля соболезнуют в связи с крушением самолета AZAL.
Написать отзыв