Будет ли в этом году мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией?

Президент Ильхам Алиев коснулся продолжающихся мирных переговоров с Арменией во время бесед с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом 1 февраля. Президент Алиев подчеркнул, что Декларация независимости Армении содержит прямые призывы к аннексии Карабаха, и эти требования отражены в Конституции страны. Он подчеркнул, что устойчивый мир может быть достигнут только в том случае, если Армения прекратит эти претензии и внесет соответствующие изменения в свою конституцию и другие правовые документы.

В ответ Армения инициировала обсуждения по изменению своей конституции, а премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости принятия совершенно новой конституции в свете меняющегося геополитического ландшафта в регионе. Однако армянская оппозиция воспринимает этот как подготовку Пашиняном почву для принятия еще одного из бесчисленных требований Турции и Азербайджана

Примечательно, что на протяжении мирные переговоров сторонами выдвигался ряд иных условий. Официальные лица Азербайджана выступают за реализацию "Зангезурского коридора", дороги, которая должна пройдя через Сюникский район Армении, соединить территорию страны с Нахчываном. Кроме того, Азербайджан настаивает на привлечении вооруженные силы России в качестве гарантов, как это было согласовано в 2020 году между Азербайджаном, Россией и Арменией.

Официальные лица Армении утверждают, что любое дорожное строительство должно основываться на суверенитете страны, что усложняет переговорный процесс. Введение этих новых условий вызывает обеспокоенность по поводу потенциальных задержек в достижении мирного соглашения.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и противодействию коррупции Хикмет Бабаоглу в интервью Turan прокомментировал ситуацию, заявив, что позиция Азербайджана относительно изменения Конституции Армении была очевидна с самого начала переговоров. Он объяснил запоздалое информирование общественности об этих условиях конфиденциальным характером мирных переговоров.

Другим критическим фактором, осложняющим мирные переговоры, Бабаоглу назвал отсутствие независимости Армении, подчеркнув ссылку президента Алиева на "Армению+" в интервью, предполагающую внешнее влияние, препятствующее мирному процессу.

Также, он отметил, что для прогресса в мирном процессе необходимо наличие согласованной карты, обозначающей границы между Азербайджаном и Арменией.

Признавая существование потенциальных препятствий, Бабаоглу все же выразил оптимизм по поводу возможности пересмотра Арменией к концу 2024 года в условиях меняющейся региональной динамики своей позиции.

Вопреки предыдущим оптимистическим прогнозам, политический обозреватель Арастун Оруджлу в интервью Радио Азадлыг заявил, что мирный договор не реализуется: «Подписание мирного договора ,

Подписание мирного соглашения приведет к очень серьезным геополитическим изменениям в регионе Южного Кавказа. По этой причине между «коллективным Западом» и Москвой ведется гонка за инициативу посредничества в подписании мирного договра. Настало время, когда все эти скрытые игры становятся явными», - сказал он.

Согласно законному утверждению азербайджанской стороны, Конституция Армении имеет территориальные претензии к Азербайджану и Турции. Вероятно, будет референдум. Если народ Армении не проголосует за перемены, вполне вероятно, что мирный договор подписан не будет», - добавил он.

По мнению Оруджлу, перед мирным соглашением стоит еще одно невидимое препятствие: «Этим препятствием является Россия. Россия пытается затянуть, сорвать мирный процесс. Не для того, чтобы мирное соглашение не было подписано, а для того, чтобы это соглашение было подписано при посредничестве Москвы. Чтобы Москва должна в роли гаранта мира развернуть свой военный контингент в регионе, на различных территориях».

Политолог отметил, что не ожидает подписания мирного соглашения на этих условиях и в этом году.