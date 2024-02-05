Пресса Швейцарии о причинах депортации из Баку депутата Ника Гуггера
Пресса Швейцарии о причинах депортации из Баку депутата Ника Гуггера
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии взаимодействует с властями Азербайджана по дипломатическим каналам в связи с инцидентом 3 февраля, когда в Баку не был допущен гражданин Швейцарии, Ник Гуггер.
Направленный в Азербайджан в качестве наблюдателя от ОБСЕ на президентских выборах 7 февраля Гуггер был задержан в аэропорту Баку, а спустя несколько часов депортирован.
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии был проинформирован об инциденте и занимается этим вопросом по дипломатическим каналам, сообщили местные СМИ.
Ник Гуггер входил в состав делегации ОБСЕ, прибывшей наблюдать за президентскими выборами. Все члены делегации, кроме Гуггера были допущены в страну, а его отправили в Стамбул, где вернули паспорт, сообщают швейцарские СМИ.
Согласно тем же источникам, причиной депортации могла быть демонстрация 27 февраля прошлого года в Берне, где Гуггер вместе с семью другими членами парламента Швейцарии поднял плакат с требованием прекратить «блокаду Нагорного Карабаха».
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