Пресса Швейцарии о причинах депортации из Баку депутата Ника Гуггера

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии взаимодействует с властями Азербайджана по дипломатическим каналам в связи с инцидентом 3 февраля, когда в Баку не был допущен гражданин Швейцарии, Ник Гуггер.

Направленный в Азербайджан в качестве наблюдателя от ОБСЕ на президентских выборах 7 февраля Гуггер был задержан в аэропорту Баку, а спустя несколько часов депортирован.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии был проинформирован об инциденте и занимается этим вопросом по дипломатическим каналам, сообщили местные СМИ.

Ник Гуггер входил в состав делегации ОБСЕ, прибывшей наблюдать за президентскими выборами. Все члены делегации, кроме Гуггера были допущены в страну, а его отправили в Стамбул, где вернули паспорт, сообщают швейцарские СМИ.

Согласно тем же источникам, причиной депортации могла быть демонстрация 27 февраля прошлого года в Берне, где Гуггер вместе с семью другими членами парламента Швейцарии поднял плакат с требованием прекратить «блокаду Нагорного Карабаха».