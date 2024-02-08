Будет ветрено, но тепло

Начиная с 8-го февраля в течение суток в Баку и на Апшероне будет ветрено. Сила юго-западного ветра будет доходить до 20 метров в секунду.

В ночь на 9-е число по районам страны также подует западный ветер со скоростью 18-23 м в секунду, сообщают синоптики Минэкологии.

9 февраля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков.

Температура воздуха ночью составит +7+12°, а днем будет +13+17°.

По районам страны также осадков не ожидается, местами туман. Температура воздуха в низменности ночью составит +3+8°, а днем будет +17+22°. В горах ночью 0-5° мороза, днем +8+13°.