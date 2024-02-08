Будет ветрено, но тепло
Будет ветрено, но тепло
Начиная с 8-го февраля в течение суток в Баку и на Апшероне будет ветрено. Сила юго-западного ветра будет доходить до 20 метров в секунду.
В ночь на 9-е число по районам страны также подует западный ветер со скоростью 18-23 м в секунду, сообщают синоптики Минэкологии.
9 февраля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков.
Температура воздуха ночью составит +7+12°, а днем будет +13+17°.
По районам страны также осадков не ожидается, местами туман. Температура воздуха в низменности ночью составит +3+8°, а днем будет +17+22°. В горах ночью 0-5° мороза, днем +8+13°.
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- В мире
- 8 февраль 2024 14:03
Общество
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- 8 февраль 2024, 17:03
В Ассоциации по управлению медицинскими территориальными формированиями (ТАБИБ) подтвердили эту информацию в ответе на запрос Turan. У жителя села Машхан, мальчика 2018 года рождения, после обследования и анализов в профильных отделениях Астаринской районной центральной больницы диагностирован корь. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь, проведены профилактические инфузии, а поскольку у пациента не было тяжелых симптомов, он был выписан домой на амбулаторное лечение.
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- 8 февраль 2024, 16:13
Накануне внеочередных президентских выборов акционеры компании Baku International Tobacco ASC провели пикет у здания компании - бывшего советского Табачного комбината, требуя выплаты им причитающиеся дивиденды за 25 лет работы предприятия.
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- 8 февраль 2024, 14:27
Согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по итогам досрочных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля в Азербайджане, действующий президент Ильхам Алиев одержал уверенную победу с подавляющим преимуществом в 92,05 процента. Остальные кандидаты набрали процентные показатели в диапазоне от 0,53 до 2,18, что отражает значительную разницу в поддержке избирателей.
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- 8 февраль 2024, 13:23
Бывший судья Бардинского районного суда Эльсун Ахмедов обвиняется в получении взятки. Как сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры, Ахмедову 8 февраля было выдвинуто обвинение по ст. 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.
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