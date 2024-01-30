Была ли директива о стоимости услуг адвокатов?

Юристы в Азербайджане обеспокоены появлением неофициальной директивы, предписывающей им заключать с клиентами договоры на сумму не менее 300 манатов. Якобы, такая директива была распространена неофициально, а посредством звонков по телефону, что вызвало у некоторых практикующих юристов обеспокоенность в связи с ущемлением их профессиональной автономии.

Инсайдеры, пожелавшие остаться анонимными, утверждают, что неформальное предписание создает юристам проблемы и в особенности тем, кто работает в адвокатских конторах. Они подчеркивают, что директива применяется в первую очередь к тем, кто связан с юридическими фирмами, поскольку отдельные юристы все еще могут самостоятельно вести переговоры и заключать договоры с клиентами.

Адвокат Фариз Намазлы в беседе с Turan заявил, что такой неофициальный мандат не имеет юридической основы. «Существует свобода договора; стороны могут заключить соглашение на любых условиях в рамках закона и самостоятельно определить цену за него. Стоимость договора не может быть установлена каким-либо учреждением», - сказал Намазлы, подчеркнув важность автономии юристов при установлении размера их гонораров.

Адвокат отметил, что никаких письменных инструкций в связи с предполагаемой директивой представлено не было.

Юристы подчеркивают, что проблема в первую очередь касается тех, кто работает в адвокатских конторах, где определение размера договора может требовать коллективного одобрения.

Попытки обсудить эту тему с адвокатскими конторами и Коллегией Адвокатов пока не увенчались успехом.

Как заявил Tuarn член комитета Милли Меджлиса по правам человека Эльшад Мирбашироглу, если нет официального решения, необходимо расследовать, действительно ли было подобное предписание: «Любое лицо может высказать такое мнение, чтобы обосновать сумму, которую он хочет получить за юридические услуги, которые он окажет гражданину. Я не думаю, что было такое предписание. Обсуждать это, не имея обоснования, было бы неправильным и с этической, и с профессиональной точки зрения».

Между тем, глава Юридического Центра «Mюдафиячи» («Защитник») Самед Рагимли признал в беседе с Радио Азадлыг, что он тоже слышал об этой директиве. Однако юрист считате, что если такая директива существует, то она является ошибочной: «Материальное положение людей известно. Поэтому повышение стоимости договора неправильно. Они не учли материальное положение людей».

По его словам, после поправок внесенных в законодательство в 2018 году, возникли проблемы доступности юридической помощи малообеспеченным семьям. Повышение минимальной стоимости договора еще больше ограничивает доступ к юридическим услугам и автономию юристов в определении условий заключаемых договоров.