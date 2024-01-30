  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny50 C
  • Среда, 31 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(14 минут назад)
Vəkillər Kollegiyası

Vəkillər Kollegiyası

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Была ли директива о стоимости услуг адвокатов?

Юристы в Азербайджане обеспокоены появлением неофициальной директивы, предписывающей им заключать с клиентами договоры на сумму не менее 300 манатов. Якобы, такая директива была распространена неофициально, а посредством звонков по телефону, что вызвало у некоторых практикующих юристов обеспокоенность в связи с ущемлением их профессиональной автономии.

Инсайдеры, пожелавшие остаться анонимными, утверждают, что неформальное предписание создает юристам проблемы и в особенности тем, кто работает в адвокатских конторах. Они подчеркивают, что директива применяется в первую очередь к тем, кто связан с юридическими фирмами, поскольку отдельные юристы все еще могут самостоятельно вести переговоры и заключать договоры с клиентами.

Адвокат Фариз Намазлы в беседе с Turan заявил, что такой неофициальный мандат не имеет юридической основы. «Существует свобода договора; стороны могут заключить соглашение на любых условиях в рамках закона и самостоятельно определить цену за него. Стоимость договора не может быть установлена каким-либо учреждением», - сказал Намазлы, подчеркнув важность автономии юристов при установлении размера их гонораров.

Адвокат отметил, что никаких письменных инструкций в связи с предполагаемой директивой представлено не было.

Юристы подчеркивают, что проблема в первую очередь касается тех, кто работает в адвокатских конторах, где определение размера договора может требовать коллективного одобрения.

Попытки  обсудить эту тему с адвокатскими конторами и Коллегией Адвокатов пока не увенчались успехом.

Как заявил Tuarn член комитета Милли Меджлиса по правам человека Эльшад Мирбашироглу, если нет официального решения, необходимо расследовать, действительно ли было подобное предписание: «Любое лицо может высказать такое мнение, чтобы обосновать сумму, которую он хочет получить за юридические услуги, которые он окажет гражданину. Я не думаю, что было такое предписание. Обсуждать это, не имея обоснования, было бы неправильным и с этической, и с профессиональной точки зрения».

Между тем, глава Юридического Центра «Mюдафиячи» («Защитник») Самед Рагимли признал в беседе с Радио Азадлыг, что он тоже слышал об этой директиве. Однако юрист считате, что если такая директива существует, то она является ошибочной: «Материальное положение людей известно. Поэтому повышение стоимости договора неправильно. Они не учли материальное положение людей».

По его словам, после поправок внесенных в законодательство в 2018 году, возникли проблемы доступности юридической помощи малообеспеченным семьям. Повышение минимальной стоимости договора еще больше ограничивает доступ к юридическим услугам и автономию юристов в определении условий заключаемых договоров.

Написать отзыв

Общество

Azərbaycanın adı yenə rüşvət qalmaqalında? – Nahid Cəfərov Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей