Государству хорошо, а гражданам?

Я уже поделился с читателями Туран самочувствием жителей одного из тех домов, где пока ещё действует советская система централизованного отопления. После предания гласности статьи «Отопительный сезон без тепла» бывшие холодными батареи потеплели, но не у всех жителей.

Многочисленные жалобы в этой связи привели к обещанию что после завершения сезона митационного отопления причины почему батареи плохо греются будут устранены. Но за счёт граждан!

Мы также годами жаловались что за 50 лет без ремонта после окончания строительства фасад нашей советской 9-ти этажки буквально сыпется на глазах, угрожая здоровью и даже жизни прохожих по улице Балабаба Меджидова 44/46. Однако вместо ремонта ставшего опасным фасада, в преддверии внеочередных президентских выборов в нашем доме покрасили только первые этажи 3х входных дворовых подъездов.

Сегодня же с утра загремели свёрла. Выяснилось что проводится кабель для интернета государственного провайдера. И это при том что несколькими годами раньше такие же кабели провели компании Ситинет, КТВ и Аиля ТВ.

Зачем же государству тратить деньги на то что неплохо получается у частных компаний? Если появились лишние деньги, то не лучше ли их потратить на ремонт отопительной системы и аварийного фасада. Пока ещё его обломки не привели к несчастному случаю!

А разве наш дом это единичный случай. Аналогичные и ещё более нетерпимые недостатки имеют место повсеместно. Так на кого же работают перечисленные и многие другие государственные органы. На граждан, или на себя любимых?

С уважением

75-летний пенсионер

Муслим Алиев

Баку, ул Балабаба Меджидова 44/46