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(15 минут назад)
Глава МЧС России прибыл с рабочим визитом в Баку

Глава МЧС России прибыл с рабочим визитом в Баку

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Глава МЧС России прибыл с рабочим визитом в Баку

30 января в Баку с двухдневным рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Как сказано в сообщении МЧС России,  в ходе визита Куренков обсудит с азербайджанскими коллегами вопросы сотрудничества по линии чрезвычайных ведомств двух стран.

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