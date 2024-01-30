Глава МЧС России прибыл с рабочим визитом в Баку
Глава МЧС России прибыл с рабочим визитом в Баку
30 января в Баку с двухдневным рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков.
Как сказано в сообщении МЧС России, в ходе визита Куренков обсудит с азербайджанскими коллегами вопросы сотрудничества по линии чрезвычайных ведомств двух стран.
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- В мире
- 30 январь 2024 15:39
Политика
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- 31 январь 2024, 13:22
31 января два проправительственных сайта (Qafqazinfo.az, Oxu.az) опубликовали вторую серию критических материалов в адрес интернет ресурсов Abzas-Media, Toplum.TV и Бакинской школы журналистики.
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Наблюдательная миссия БИПЧ ОБСЕ обнародовала промежуточный отчет о внеочередных президентских выборах в Азербайджане, назначеных на 7 февраля. В день, когда были объявлены досрочные выборы - 7 декабря, Азербайджан и Армения публично подтвердили намерение нормализовать отношения и вести переговоры о мирном договоре на основе уважения суверенитета и территориальной целостности.
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- 31 январь 2024, 10:32
Госдепартамент во вторник хранил молчание относительно планов возмездия Ирану за атаку на своих военных в Иордании. «Мы не собираемся сообщать о характере ответа или его времени", - заявил официальный представитель США Мэтью Миллер на брифинге в ответ на вопрос корреспондента TURAN, когда США могут начать ответную атаку.
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Шестое заседание Государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ двух стран состоится 31 января.
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