Глава МЧС России прибыл с рабочим визитом в Баку

Госдепартамент во вторник хранил молчание относительно планов возмездия Ирану за атаку на своих военных в Иордании. «Мы не собираемся сообщать о характере ответа или его времени", - заявил официальный представитель США Мэтью Миллер на брифинге в ответ на вопрос корреспондента TURAN, когда США могут начать ответную атаку.