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(16 минут назад)
Видение Ираклия Кобахидзе: Экономический подъем Грузии и демократическая веха
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Видение Ираклия Кобахидзе: Экономический подъем Грузии и демократическая веха

В недавнем экономическом манифесте Ираклий Кобахидзе, ведущий кандидат на пост премьер-министра Грузии и бывший спикер парламента, изложил всеобъемлющее видение экономической траектории страны до 2030 года. В манифесте утверждается, что Грузия обладает потенциалом значительно сократить разрыв с развитыми европейскими странами, полностью искоренить бедность и стать страной с высоким уровнем дохода в течение следующего десятилетия. Кобахидзе подчеркивает, что ключом к реализации этих устремлений является поддержание мира и стабильности внутри страны.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил свое одобрение кандидатуре Ираклия Кобахидзе во время интервью Первому каналу Грузии. Папуашвили подчеркнул, что назначение Кобахидзе премьер-министром ознаменует заметный прогресс грузинской демократии, поскольку это будет первый случай, когда премьер-министр будет выбран из парламентских рядов.

Папуашвили подчеркнул потенциальное положительное влияние на динамику отношений между исполнительной и законодательной ветвями власти. По его словам, двойная роль Кобахидзе как ключевого игрока как в формировании политических идей, так и в управлении политическими процессами позиционирует его как сильную и влиятельную фигуру. Эта сила, по мнению Папуашвили, необходима для реализации еще более амбициозных целей национального развития. Перспектива того, что бывший парламентарий займет пост премьер-министра, рассматривается как уникальный и прогрессивный шаг для грузинской демократии, соответствующий европейским нормам.

"Если Ираклий Кобахидзе займет пост премьер-министра, это будет уникальным и прогрессивным шагом для грузинской демократии, поскольку после перехода к парламентской системе впервые в грузинской демократии премьер-министр покинет недра парламента", - заявил Папуашвили. "Это выведет отношения между исполнительной властью и парламентом на качественно новый уровень, когда бывший член парламента станет премьер-министром. Он иначе понимает внутрипарламентские дискуссии".

Папуашвили также подчеркнул, что знакомство Кобахидзе с внутрипарламентскими дискуссиями предоставило бы оппозиции уникальный и ценный опыт. Он ожидает, что этот опыт мог бы способствовать продолжающемуся развитию грузинской демократии, способствуя созданию более тонкого политического ландшафта и сотрудничеству. Потенциальное пребывание Ираклия Кобахидзе на посту премьер-министра воспринимается как многообещающая глава в политической эволюции Грузии, символизирующая как экономические амбиции, так и заметный демократический сдвиг.

1 отзыв

  • Акпер

    2024-01-30

    У него взгляд неадекватного человека, наркоман?

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