Профсоюзный активист обвинил полицейского в физическом давлении

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня продолжился процесс над профсоюзным активистом Айханом Исрафиловым, обвиняемым по делу о наркотиках.

В ходе заседания в качестве свидетеля были допрошены двое сотрудников Наримановского районного управления полиции. Один из них Вусал Гасанов показал, что выехал по адресу проживания Исрафилова в связи с информацией о наличии у него наркотиков.

Однако Исрафилов заявил суду, что Гасанов не приходил к нему домой и встретились они уже в полиции. Именно Гасанов оказывал на него физическое давление, требуя дать признательные показания.

Адвокат Фариз Намазлы спросил у полицейского почему они не провели осмотр мотоцикла Исрафилова при задержании на предмет наркотиков. На это полицейский сказал, что по его информации, наркотики были при Исрафилове.

Другой допрошенный полицейский Фариз Нагиев учился с Исрафиловым в одной школе. Полицейский советовал Исрафилову признаться в обнаружении у него наркотиков, обещая «оформить» малую дозу и всего 3 лет лишения свободы.

Исрафилов также показал, что адвокат по назначению присутствовал при оказании на него физического воздействия и видеосъемке «обнаружения» у него наркотиков, но никак не вмешался.

Защита подала ходатайство запросить записи с камер видеонаблюдения в Нариманвской полиции и в изоляторе временного содержания, чтобы проверить посещение этих мест адвокатом по назначению 11 и 12 августа.

Это ходатайство подано потому, что адвокат был у Исрафилова только раз на короткое время.

Следующее заседание суда назначено на 27 февраля.

* Член правления Конфедерации независимых профсоюзов Айхан Исрафилов был арестован в августе 2023 г. Он был обвинен по статье 234.1-1 УК (хранение и распространение наркотиков), по которой ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Исрафилов категорически отвергает обвинение и связывает арест со своей общественной деятельностью, что выражалось в защите прав работников курьерской службы.