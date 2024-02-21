«Чиновникам-олигархам легче  воспользоваться необеспеченным кредитным ресурсом"

На фоне продолжающихся усилий по поддержке сельскохозяйственного сектора Азербайджан недавно объявил о планах организации кредитных ярмарок в рамках фестивалей аграрного бизнеса. Эта инициатива, представленная директором Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анаром Джафаровым, подчеркивает согласованные усилия по облегчению доступа фермеров к финансированию и содействию развитию сельских районов. Однако эффективность и последствия таких усилий требуют более тщательного изучения, поскольку они пересекаются с более широкими проблемами, стоящими перед аграрной экономикой.

Официальные данные свидетельствуют о существенном выделении льготных кредитов фермерам в последние годы. Только в 2023 году Фонд развития предпринимательства выделил 77 миллионов манатов на поддержку сельскохозяйственного производства и перерабатывающей деятельности. Кроме того, в период с января по сентябрь 2023 года были предоставлены кредиты на общую сумму 43,9 млн. манатов на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, более 401 тысяче предпринимателей были предоставлены льготные кредиты на сумму 16,8 миллиона манатов, что отражает согласованные усилия по стимулированию предпринимательства в сельской местности.

Однако свидетельства отдельных фермеров рисуют контрастную картину, подчеркивая бюрократические препоны и проблемы, связанные с доступом к кредитам. Один фермер из Джалилабадского района в беседе с Turan посетовал на сложные требования к документации и высокие процентные ставки, установленные банками, что отражает настроения, разделяемые многими членами фермерского сообщества. Эти настроения подчеркивают сохраняющиеся барьеры на пути доступа к кредитам, которые долгое время препятствовали развитию аграрного сектора в Азербайджане.

Повторение кредитных ярмарок, ранее организованных в 2019 году, отражает признание сохраняющихся проблем, с которыми сталкиваются фермеры при получении доступа к финансированию. Хотя такие инициативы направлены на оптимизацию процесса подачи заявок на получение кредита и расширение охвата сельских общин, сохраняется скептицизм в отношении их эффективности в решении основных структурных проблем. Критики утверждают, что без всеобъемлющих политических реформ и долгосрочных стратегий поддержки фермеров спорадическая организация кредитных ярмарок может принести лишь временное облегчение без устранения системных недостатков.

Вахид Магеррамов, эксперт по сельскому хозяйству, в интервью Радио Азадлыг выразил скептицизм относительно приверженности правительства значимым реформам в секторе аграрного кредитования. Он утверждает, что акцент на кредитные ярмарки может служить скорее символическим жестом, чем существенным решением основных проблем доступности кредитов. Магеррамов выступает за более целостный подход, подчеркивая необходимость надежных государственных гарантий и постоянных политических вмешательств для обеспечения равного доступа фермеров к недорогим кредитам.

Более того, высказывались опасения относительно потенциального захвата власти элитой и преференциального режима при распределении кредитных ресурсов. Утверждение Магеррамова о том, что олигархические чиновники могут использовать эти механизмы для личной выгоды, подчеркивает более широкие опасения относительно прозрачности и подотчетности при распределении финансовых ресурсов в аграрном секторе.

В заключение, хотя организация кредитных ярмарок представляет собой шаг к решению давних проблем доступности кредитов в аграрном секторе Азербайджана, их эффективность зависит от более широких политических реформ и системных изменений. Устойчивые решения требуют согласованных усилий по оптимизации бюрократических процессов, снижению процентных ставок и укреплению механизмов государственной поддержки фермеров. Только посредством всеобъемлющих реформ Азербайджан может реализовать весь потенциал своей сельскохозяйственной экономики и обеспечить инклюзивный рост и развитие сельских общин.