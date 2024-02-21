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(32 минуты назад)
Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды

Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды

Синоптики Минэкологии сообщили о резком ухудшении погоды 22-23 февраля.

В Баку и на всей территории страны ожидаются интенсивные дожди, а горных районах - снег. В горных районах снегопады будут интенсивными.

В этот период подует западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду.    В этой связи, Дорожная полиция призвала автомобилистов быть осторожными и ограничить использование автомобилей.

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