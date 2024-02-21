Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды
Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды
Синоптики Минэкологии сообщили о резком ухудшении погоды 22-23 февраля.
В Баку и на всей территории страны ожидаются интенсивные дожди, а горных районах - снег. В горных районах снегопады будут интенсивными.
В этот период подует западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду. В этой связи, Дорожная полиция призвала автомобилистов быть осторожными и ограничить использование автомобилей.
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- Общество
- 21 февраль 2024 21:27
Общество
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- 21 февраль 2024, 21:27
На фоне продолжающихся усилий по поддержке сельскохозяйственного сектора Азербайджан недавно объявил о планах организации кредитных ярмарок в рамках фестивалей аграрного бизнеса. Эта инициатива, представленная директором Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анаром Джафаровым, подчеркивает согласованные усилия по облегчению доступа фермеров к финансированию и содействию развитию сельских районов.
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- 21 февраль 2024, 14:27
Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о создании Государственного историко-культурного заповедника «Ордубад». «Заповедник создается в целях защиты расположенных в городе Ордубад памятников, являющихся образцами исторического и культурного наследия Азербайджана», - отмечено в документе.
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- 21 февраль 2024, 13:57
20 февраля 9-летняя Ругая Гасанова скончалась в больнице города Гянджа. Жительница Гедабейского района, 2014 года рождения была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на усилия врачей, она умерла в больнице.
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- 21 февраль 2024, 13:49
В четверг, 22 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются осадки, подует умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +2 +4°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии Азербайджана.
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