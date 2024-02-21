Срок ареста директора «Kanal 13 »  продлен еще на месяц

Срок меры ареста руководителя Интернет-ТВ "Kanal 13" Азиза Оруджева продлен еще на месяц – до 27 марта. Такое решение принял сегодня Сабаильский районный суд Баку, сообщил адвокат журналиста Бахруз Байрамов.

Защита считает это решение необоснованным и намерена подать апелляционную жалобу.

«Азиз Оруджев повторил, что считает обвинения надуманными и связывает со своей журналисткой деятельностью», - сказал адвокат.

*Оруджев был задержан 27 ноября и обвинен по статье 188.2 (незаконное строительство). На следующий день суд арестовал его на три месяца.

19 декабря ему было предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК. Оруджеву грозит до 8 лет лишения свободы.

Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд пересмотрел наказание и отменил обвинение.