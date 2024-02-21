Компании из Германии построят водопровод и канализации в Карабахе

Компании из Германии построят водопровод и канализации в Карабахе

Германо-азербайджанская внешнеторговая палата организовала визит и встречи шести германских компаний с госструктурами Азербайджана. Немцы желают участвовать в строительстве водопроводно-канализационных сетей в Карабахском Экономическом Регионе (КЭР).

На посвященной этому вопросу конференции в Баку представители немецких компаний демонстрировали свои возможности и проделанные работы в Германии и других странах.

Как сказал исполнительный член Палаты Тобиас Бауманн (Tobias Baumann), в прессе публикуется множество сообщений о неких «политических разногласиях» между Баку и Берлином. На самом деле Азербайджан и Германия «сохраняют тесное экономическое сотрудничество».

По его словам, изначально планировалась поездка представителей компаний в Карабах, но «по неназванным причинам» поездка не состоялась. Бауманн выразил уверенность, что такой визит пройдет позже.

Заместитель главы дипмиссии Германии в Азербайджане Хейко Шварц (Heiko Schwarz) сообщил, что МИД его страны уделяет большое внимание проблеме снабжения населения других стран чистой водой. Он считает, что Германия может быть полезной Азербайджану, немецкие компании и технологии помогут построить управляемую систему сточных и чистых вод на освобожденных территориях.

На конференции выступили также представители германских компаний: Lutz-Jesco GmbH, Megger Germany GmbH, Herrenknect, Siemens AG Osterreich, Bioworks Verfahrenstechnik GmbH, GuPont Water Solutions.

Заместитель спецпредставителя президента Азербайджана на освобожденных территориях Башир Гаджиев отметил, что визит немецких компаний важен, так как Азербайджан намерен проводить восстановительные работы на высоком техническом уровне с применением зеленых технологий.

В организации визита немецких компаний и в проведении конференции приняло участие Федеральное министерство окружающей среды и ядерной безопасности Германии.