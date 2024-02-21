Политзаключенным вдруг стали проводить медобследования
Политзаключенным вдруг стали проводить медобследования
Экс-депутату Назиму Бейдемирли в СИЗО внезапно провели медобследование, сообщила его супруга Фарида Бейдемирли. По ее словам, 19 февраля Бейдермирли пригласили в медпункт СИЗО.
«Он сам не обращался за помощью. Ему сделали рентгеновский снимок, померили давление и рекомендовали сдать анализы. Однако он не согласился и потребовал прихода в СИЗО врачей, которым он доверяет. Для этого мы сделаем официальное обращение», - сказала супруга.
Вместе с тем, она указала на ухудшение самочувствия мужа.
«Назим сказал, что чувствует себя плохо. Каждый год в ноябре он получал физиотерапеветическое лечение в связи с бронхитом, но из-за ареста в этом году не смог пройти лечение», - сказала Фарида Бейдемирли.
Отбывающему тюремное наказание журналисту Поладу Асланову тюремный врач также сообщил об указании из Главного медицинского управления Минюста о проведении ему комплексного медицинского обследования.
Как сообщила его супруга, Полада осмотрел невропатолог, стоматолог, было сделано УЗИ-обследование, однако результатов не сообщили. При этом, она сообщила муж жалуется на боли в почках и нервное перенапряжение.
Отметим, что внезапно медобследование провели и оппозиционному политику Тофигу Ягублу.
Судя по всему, случай с Навальным напугал бакинские власти.
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