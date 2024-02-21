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(32 минуты назад)
Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору

Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору

Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору, сообщил на брифинге в среду секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

4 января Армения отправила свой вариант проекта документа, а в конце месяца глава МИД Азербайджана обещал в ближайшее время ответить.

По словам Григоряна,  главы МИД двух стран на ближайшей встрече обсудят мирный договор.

10 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что в предложениях Азербайджана по ряду пунктов мирного договора есть определенный регресс. Армения, по его словам, поработала над этими пунктами и отправила свои конструктивные предложения. Позже министр также заявил, что Азербайджан отказывается возобновлять переговоры с Арменией на действующих площадках.

Обмен предложениями по мирному договору длится между Арменией и Азербайджаном уже почти три года. В 2022 году Азербайджан выдвинул 5 пунктов, на основе которых должен быть заключен договор.

1)взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга;

2) взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять таких претензий в будущем;

3) воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, от использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

4) делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

5) открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес.

С тех пор стороны обсуждают текст будущего документа, выдвигая  свои варианты и обмениваясь предложениями.

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