Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору
Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору
Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору, сообщил на брифинге в среду секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
4 января Армения отправила свой вариант проекта документа, а в конце месяца глава МИД Азербайджана обещал в ближайшее время ответить.
По словам Григоряна, главы МИД двух стран на ближайшей встрече обсудят мирный договор.
10 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что в предложениях Азербайджана по ряду пунктов мирного договора есть определенный регресс. Армения, по его словам, поработала над этими пунктами и отправила свои конструктивные предложения. Позже министр также заявил, что Азербайджан отказывается возобновлять переговоры с Арменией на действующих площадках.
Обмен предложениями по мирному договору длится между Арменией и Азербайджаном уже почти три года. В 2022 году Азербайджан выдвинул 5 пунктов, на основе которых должен быть заключен договор.
1)взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга;
2) взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять таких претензий в будущем;
3) воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, от использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;
4) делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;
5) открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес.
С тех пор стороны обсуждают текст будущего документа, выдвигая свои варианты и обмениваясь предложениями.
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