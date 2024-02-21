Тофига Ягублу обследуют в СИЗО

Семья арестованного оппозиционера Тофига Ягублу обеспокоена состоянием его здоровья.

«Сегодня я говорила с отцом по телефону. Он сообщил, что его вновь обследовали, сделали рентген, проверили сердце. Тюремный врач сообщил, что прежний анализ крови выявил у него превышение нормы холестерина (206). Сегодня ему выписали лекарство «дислиптин», об этом сообщила дочь политика Нигяр Хази.

В пятницу ему сделают УЗИ обследование. На вопрос отца, с чем связано обследование, ему не дали внятного ответа. «Эти меры на фоне убийства Навального в тюрьме еще более усиливают наше беспокойство», - отметила Нигяр Хази. По ее словам, в конце недели с Ягублу встретится адвокат.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов.

Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.