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(33 минуты назад)
Тофига Ягублу обследуют в СИЗО

Тофига Ягублу обследуют в СИЗО

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Тофига Ягублу обследуют в СИЗО

Семья арестованного оппозиционера Тофига Ягублу обеспокоена состоянием его здоровья.

«Сегодня я говорила с отцом по телефону. Он сообщил, что его вновь обследовали, сделали рентген, проверили сердце. Тюремный врач сообщил, что прежний анализ крови выявил у него превышение нормы холестерина (206).  Сегодня ему выписали лекарство «дислиптин», об этом сообщила дочь политика Нигяр Хази. 

В пятницу ему сделают УЗИ обследование. На вопрос отца, с чем связано обследование, ему не дали внятного ответа.  «Эти меры на фоне убийства Навального в тюрьме еще более усиливают наше беспокойство», - отметила Нигяр Хази.  По ее словам, в конце недели с Ягублу встретится адвокат.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг  Ягублу был арестован  14 декабря по обвинению в  мошенничестве и незаконном изготовлении документов.

Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.

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