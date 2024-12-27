Что принесут Игры СНГ Азербайджану?

«В следующем году в Азербайджане пройдет еще одно крупное спортивное мероприятие — Игры стран СНГ. Третьи Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане», — заявил президент Ильхам Алиев 24 декабря на церемонии, посвященной подведению итогов спортивных достижений 2024 года.

Президент подчеркнул, что основные мероприятия пройдут в городе Гянджа. «В Гяндже строится новый стадион, который должен быть завершен до начала Игр. Кроме того, несколько месяцев назад в Гяндже был открыт крупнейший в стране Олимпийский спортивный комплекс. Ожидается, что в третьих Играх стран СНГ примут участие 7000 спортсменов. Для сравнения, в Европейских играх 2015 года приняли участие 5000–5500 человек», — сказал Алиев.

Он также заявил, что в Гяндже должны быть созданы условия для приема 7 тысяч участников, их команд и делегаций, и уже даны соответствующие поручения: "Начиная со следующего года в Гяндже будут проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы. Будет модернизирована ​​городская инфраструктура, полностью обновлен городской транспорт, восстановлены исторические здания и реализованы другие наши инфраструктурные проекты...».

Первые Европейские игры, состоявшиеся в Баку в 2015 году, имели официальный бюджет в размере 1,174 млрд манатов, включая незапланированные расходы. Однако неофициальные источники утверждают, что фактическая стоимость была выше. Для Исламских игр солидарности в 2017 году был объявлен бюджет в размере 100 млн долларов. С 2016 года Азербайджан также принимает гонки Формулы-1, которые обходятся в миллионы манатов ежегодно, хотя подробные цифры остаются нераскрытыми.

В 2023 году на проведение международных и республиканских мероприятий подобного рода из государственного бюджета было выделено 208,9 млн манатов, а в 2024 году планируется увеличить эту сумму до 234,7 млн ​​манатов.

Чиновники часто говорят о том, что международные спортивные мероприятия привлекают значительное количество туристов и приносят миллионы дохода. Однако некоторые эксперты утверждают, что доход намного меньше понесенных затрат.

Член парламента Азербайджана Акил Аббас сказал Turan , что интерес к спорту универсален, поэтому проведение таких мероприятий выгодно. «Эти соревнования важны для продвижения Азербайджана. Они ничем не отличаются от Европейских игр или Игр исламской солидарности, которые мы проводили ранее. Я полностью поддерживаю это», — сказал Аббас, добавив, что эти мероприятия помогают привлекать туристов, стимулируют местный туризм и служат рекламой страны.

Однако экономист и лидер партии «Республиканская альтернатива» (REAL) Натиг Джафарли отметил, что бюджет предстоящих Игр не обнародован. «Средства являются частью бюджета, выделенного на спортивные мероприятия в следующем году. Было бы лучше, если бы власти предоставили дополнительную информацию по этому вопросу», — сказал он AzadlıqRadiosu .

Джафарли утверждает, что такие мероприятия в первую очередь направлены на продвижение туризма и имеют ограниченную спортивную ценность. «Эти игры не дают олимпийской квалификации и не продвигают спортсменов значительно в рейтинговых таблицах. Если цель состоит в развитии туризма, а параллельные инфраструктурные проекты в Гяндже ведут к более широким изменениям, должны последовать дополнительные шаги. Например, стратегия развития туризма должна включать открытие сухопутных границ, которые остаются закрытыми, несмотря на окончание пандемии», — сказал он.

Джафарли раскритиковал отсутствие прозрачности в бюджетных расходах, назвав это «хронической проблемой» в Азербайджане. «В течение многих лет крупные инвестиционные проекты сталкивались со значительными проблемами прозрачности. Эти средства поступают из государственного бюджета и граждане вправе контролировать и получать доступ к информации о расходах. Надеюсь, на этот раз государственные органы предоставят больше подробностей о своей деятельности».

Он признал, что Игры могут создать временные рабочие места, но выразил обеспокоенность возможным нецелевым использованием средств. Другие эксперты также утверждают, что подобные спортивные мероприятия часто способствуют коррупции, что средства, которые могли бы решать социальные проблемы, перенаправляются на необязательные расходы.