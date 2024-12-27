Близ самолета AZAL произошло три взрыва - бортпроводник
Близ самолета AZAL произошло три взрыва - бортпроводник
Асадов Зульфугар – бортпроводник, выживший в крушении самолета Embraer 25 декабря авиакомпании AZAL, рассказал, что случилось с самолетом.
Находящийся в больнице Асадов сообщил журналистам, что самолет сделал два захода над аэропортом Грозного, но получил отказ.
«На третьем заходе мы ощутили внешний удар по самолету. У пассажиров возникла паника и мы стали их успокаивать. Сразу после этого мы ощутили второй удар и я почувствовал боль в предплечье. Это был осколок, который серьезно ранил меня, и я стал терять кровь. После этого прозвучал еще один взрыв, который ощутили и мы и пассажиры»,- сказал он.
Бортпроводник сказал, что командир принял решение лететь в другой аэропорт, но ближайшие города самолет не приняли, и пришлось лететь в Актау. «Вначале командир планировал посадить самолет на воду, но затем решил садиться на землю, и было понятно, что будет жесткая посадка».
Асадов сказал, что его коллега бортпроводница призвала пассажиров плотно затянуть ремни. При столкновении с землей, кабина с передней частью оторвалась и самолет развалился.
Асадов также опроверг сообщения о том, что на борту самолета взорвался кислородный баллон. «Если бы такое произошло, то самолет сразу потерпел бы крушение», - отметил он.
Эти показания живого свидетеля окончательно подтверждают, что самолет был обстрелян и отверстия на его борту – это следы от разрыва трех ракет.
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