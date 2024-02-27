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(1 час назад)
Директор Мингячевирской школы уволен после распространения видеокадров получения им взяток

Директор Мингячевирской школы уволен после распространения видеокадров получения им взяток

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Директор Мингечевирской школы уволен после распространения видеокадров получения им взяток

В связи с распространенными в социальных сетях видеокадрами получения директором школы №4 в Мингечевире Азером Газыевым взяток у учителей за распределение учебных часов, было проведено расследование, по итогам которого он был уволен. Об этом Turan сообщили  в государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

В связи с видеокадрами сделано также обращение в правоохранительные органы.

Сам Гараев оказался недоступен для комментариев.

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