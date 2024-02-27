Директор Мингечевирской школы уволен после распространения видеокадров получения им взяток

В связи с распространенными в социальных сетях видеокадрами получения директором школы №4 в Мингечевире Азером Газыевым взяток у учителей за распределение учебных часов, было проведено расследование, по итогам которого он был уволен. Об этом Turan сообщили в государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

В связи с видеокадрами сделано также обращение в правоохранительные органы.

Сам Гараев оказался недоступен для комментариев.