Дороги Баку возвращаются в нормальное состояние

По данным Агентства наземного транспорта (AYNA), с 25 ноября выделенные полосы движения для участников конференции COP29 потеряют свой исключительный статус и будут открыты для всех транспортных средств.

«Поэтому полосы COP29 будут разграничены, а соответствующие знаки будут сняты. Работа в этом направлении уже начата», — заявили в AYNA.

Кроме того, программа бесплатного проезда на общественном транспорте для участников COP29 в Баку подходит к концу. С 25 ноября делегаты конференции больше не смогут бесплатно ездить на автобусах, метро и железнодорожном транспорте в столице Азербайджана.

Специальные полосы COP29, организованные в рамках транспортной поддержки 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), позволили участникам беспрепятственно добираться до мест проведения мероприятий. Однако эти выделенные полосы — наряду с существующими автобусными и велосипедными полосами в Баку — стали источником разочарования для жителей, усложнив движение автомобилей по улицам города.