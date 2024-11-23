Дороги Баку возвращаются в нормальное состояние
По данным Агентства наземного транспорта (AYNA), с 25 ноября выделенные полосы движения для участников конференции COP29 потеряют свой исключительный статус и будут открыты для всех транспортных средств.
«Поэтому полосы COP29 будут разграничены, а соответствующие знаки будут сняты. Работа в этом направлении уже начата», — заявили в AYNA.
Кроме того, программа бесплатного проезда на общественном транспорте для участников COP29 в Баку подходит к концу. С 25 ноября делегаты конференции больше не смогут бесплатно ездить на автобусах, метро и железнодорожном транспорте в столице Азербайджана.
Специальные полосы COP29, организованные в рамках транспортной поддержки 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), позволили участникам беспрепятственно добираться до мест проведения мероприятий. Однако эти выделенные полосы — наряду с существующими автобусными и велосипедными полосами в Баку — стали источником разочарования для жителей, усложнив движение автомобилей по улицам города.
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