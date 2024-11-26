Дожди продолжатся
27 ноября в Баку и на Апшероне продолжатся дожди, сообщили синоптики. Местами осадки будут интенсивными с грозами. Также будет умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью +7+9°, днем +9+12°. Влажность 80-90%.
По стране также пройдут осадки с грозами. Местами дожди будут интенсивными. В горах снег. Ветер западный, порывистый.
В низменности ночью +5+8°, днем +9+14°. В горах ночью до – 6° мороза, днем -2 +3°.
Общество
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- 27 ноябрь 2024, 13:28
28 ноября в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, сообщили синоптики Национального центра гидрометрологии. Однако их сегодняшний прогноз по поводу дождя в Баку, не оправдался.
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- 27 ноябрь 2024, 12:37
Короткометражный фильм, арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова «Фрагменты» отмечен еще на одном международном кинофестивале.
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- 26 ноябрь 2024, 19:24
Вопрос о закрытии сухопутных границ Азербайджана обсуждался на заседании парламента 25 ноября. Хотя в решении правительства в качестве основной причины указана пандемия коронавируса — несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения объявила о ее окончании в прошлом году — Захид Орудж, председатель Комитета по правам человека в Милли Меджлисе, указал на другие факторы. Он заявил: «Открытие границ может привести к притоку сотен тысяч неазербайджанских беженцев из-за российско-украинской войны. Кроме того, в Иране многие готовы перейти в Азербайджан, чтобы защитить свои жизни и имущество в условиях военных ударов. Такие волны беженцев могут привести к гуманитарным, социальным и культурным столкновениям, которые могут поставить под угрозу политическую стабильность».
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- 26 ноябрь 2024, 14:59
Генеральная прокуратура сообщила во вторник о новых уголовных делах против экспортеров сельскохозпродукции, которые скрывали свои доходы зарубежом.
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