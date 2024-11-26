Дожди продолжатся

27 ноября в Баку и на Апшероне продолжатся дожди, сообщили синоптики. Местами осадки будут интенсивными с грозами. Также будет умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью +7+9°, днем +9+12°. Влажность 80-90%.

По стране также пройдут осадки с грозами. Местами дожди будут интенсивными. В горах снег. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью +5+8°, днем +9+14°. В горах ночью до – 6° мороза, днем -2 +3°.