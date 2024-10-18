Двое погибло и один ранен в результате ссоры в Габале
Двое погибли и один ранен в результате ссоры в Габале
В Габалинском районе произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и один получил ранения.
Как сообщила прокуратура Габалинского района, 17 октября житель села Лаза Габалинского района Алибаба Ганджимов пришел в дом жителя села Заргарлы Акифа Мамедли и застрелил проживающую там Гульсаду Мамедли.
Он также ранил ее внука Нурлана Мамедли, 2001 года рождения. В ответ Нурлан Мамедли застрелили Алибабу Ганджимова. Какое оружие применили стороны, и что стало причиной конфликта, не сообщается.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям: 120.2.4 УК РФ (умышленное убийство с особой жестокостью), 29.120.2.4 (покушение на убийство с особой жестокостью) и 29.120.2.7 (умышленное убийство двух лиц). Ведется следствие.
Общество
-
- 18 октябрь 2024, 15:37
19 октября в столице продолжатся кратковременные осадки. Ветер северо-западный, порывистый.
-
- 18 октябрь 2024, 15:30
18 октября в Стамбуле проходит третья встреча в формате «3+3» с участием глав МИД Турции, Азербайджана, Армении, России и Ирана. Хотя Грузия включена в формат «3+3», страна заявила, как и на предыдущих встречах, что не будет участвовать и в этой встрече.
-
- 18 октябрь 2024, 14:49
Жители села Кэрканч Шемахинского района сообщают, что платят 35 манатов за одну машину с водой (такие машины приезжают в село пять-шесть раз в месяц). По их словам, нехватка воды ставит под угрозу их средства к существованию, порядок и сельское хозяйство.
-
- 18 октябрь 2024, 12:31
Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell, присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact). По этому случаю был подписан меморандум между генеральным директором Bakcell Клаусом Мюллером и руководителем Глобального договора ООН в Азербайджане Самиром Мамедовым.
Написать отзыв