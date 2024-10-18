Двое погибло и один ранен в результате ссоры в Габале

Двое погибли и один ранен в результате ссоры в Габале

В Габалинском районе произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и один получил ранения.

Как сообщила прокуратура Габалинского района, 17 октября житель села Лаза Габалинского района Алибаба Ганджимов пришел в дом жителя села Заргарлы Акифа Мамедли и застрелил проживающую там Гульсаду Мамедли.

Он также ранил ее внука Нурлана Мамедли, 2001 года рождения. В ответ Нурлан Мамедли застрелили Алибабу Ганджимова. Какое оружие применили стороны, и что стало причиной конфликта, не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям: 120.2.4 УК РФ (умышленное убийство с особой жестокостью), 29.120.2.4 (покушение на убийство с особой жестокостью) и 29.120.2.7 (умышленное убийство двух лиц). Ведется следствие.