Эксперт: «В Азербайджане многодетной следует считать семью, в которой трое детей, а не пятеро»

Эксперт: «В Азербайджане многодетной следует считать семью, в которой трое детей, а не пятеро»

За последние годы в Азербайджане сократилось как число детей, так и многодетных семей. По официальным данным, в 2023 году число детей в возрасте до 14 лет в стране составило 2,216 млн. В прошлом году число детей сократилось по сравнению с 2022 годом на 36 тыс.

За последние 15 лет число семей, имеющих четырех и более детей, сократилось более чем на 16 000. По последним статистическим данным, в настоящее время в Азербайджане насчитывается 110 470 таких семей.

В Азербайджане многодетной считается семья с пятью детьми. Однако во многих странах, включая бывшие советские республики, многодетной считается семья с тремя детьми. Одной из таких стран является Россия. В России многодетным семьям положены налоговые льготы, выплата в размере 450 000 рублей (8 345 манатов) на погашение ипотеки, бесплатное выделение земли, денежные выплаты и другие привилегии.

Во Франции в рамках государственной программы «Большая семья» многодетным семьям предоставляются налоговые льготы и субсидии. Семьи с четырьмя детьми практически не платят налоги.

В Швеции многодетным семьям выплачиваются пособия, размер которых увеличивается в зависимости от количества детей. При этом таким семьям выдаются специальные талоны на пищевые продукты, а государство покрывает расходы на дошкольные учреждения для многодетных семей.

В Министерстве труда и социальной защиты населения агентству «Туран» сообщили, что за последние пять лет размер пособия многодетным семьям увеличился в 3,5 раза и составил 105 манатов: «В настоящее время данное социальное пособие получают более 12 тысяч детей, а число женщин, получающих это пособие, составляет более 2600 человек. Кроме того, на каждого новорожденного ребенка установлено единовременное социальное пособие в размере 500 манатов».

Также было подчеркнуто, что для детей в возрасте до одного года из малообеспеченных семей предусмотрено пособие в размере 100 манатов на ребенка: «За последние пять лет размер этого пособия увеличился на 82%».

Экономист Рашад Гасанов рассказал Радио Азадлыг, что в настоящее время единственным механизмом поддержки семей с пятью и более детьми является ежемесячное пособие на ребенка в размере 105 манатов и снижение пенсионного возраста для родителей на пять лет: «Никто не рискнет увеличивать количество детей в семье за ​​105 манатов... Демографическая ситуация ухудшается с каждым днем, и к 2060 году проблема станет еще острее».

Эксперт считает, что механизмы поддержки очень слабы: «Мы предлагаем выплачивать пособия на основе референтного подхода в зависимости от количества детей. Увеличение размера пособия за каждого дополнительного ребенка — один из механизмов, который был опробован во всем мире для содействия многодетным семьям».

Гасанов считает, что подход к многодетным семьям должен измениться, и многодетной следует считать семью с тремя детьми, а не с пятью: «С 2008 года в Украине понятие «многодетная семья» применяется к семьям с тремя детьми. Приняв этот подход, можно повысить доступность действующего в Азербайджане механизма предоставления пособий для многодетных семей».

Он считает, что программы защиты детей должны учитывать не только демографические аспекты, но и социальные аспекты, вопросы развития человеческого капитала и здорового образа жизни.