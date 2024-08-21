Знакомая картина не правда ли?
- Прошу слова
- 21 август 2024, 16:12
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Знакомая картина не правда ли?
Огромный водовоз или разного рода системы, поливающие бескрайние газоны, разбитые в Баку и пригородах. Выглядят они аккуратно и зелено, но...
Перед глазами, водоснабжение с перебоями, пересохшее русло Куры, фермеры жалующиеся на недостаток воды, и место нашей страны в рейтинге стран с дефицитом пресной воды.
Газон потребляет огромное количество пресной воды - еженедельно, 20 л на 1 м2. Для сравнения, по нормативам Азерсу, семья из 4 человек, потребляет 20 тонн воды в месяц. Немного математики: лужайка размером 15х15 метров, за неделю потребляет столько же воды, сколько и семья из 4 человек.
А каков посыл гражданам, ежедневно созерцающим полив сотен тысяч м2 газона, жителям домов в которые, подают воду по графику?
“Bir damcı dəyər verək” – помните этот проект Азерсу призывающий население экономить воду? В некоторых местах, билборды Азерсу, призывающие экономить «bir damcı», располагались прямо на щедро поливаемых газонах.
В мировой практике, отношение к искусственно орошаемым газонам чрезвычайно негативно, а некоторых странах, искусственный полив запрещён законодательно. Как мы будем выглядеть в глазах мировой экологической общественности, которые съедутся к нам на COP 29?
Страна, входящая в список стран с нехваткой пресной воды, председательствующая на всемирной конференции, сплошь и рядом покрыта газонами. Воспримет ли нас серьёзно мировая экологическая общественность?
Только факт наличия такого количества газонов в столице страны, сведёт на нет все велосипедные дорожки, электрическое автобусы и остальные наши потуги казаться «зелёными».
Существуют специалисты по экологическому городскому планированию. Их работа, создавать красивую и удобную городскую среду, соответствующую экологии местности. Несомненно, есть решения, не требующие жертв.
Тарлан Джарулла-заде
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