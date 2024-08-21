Азербайджан примет на COP29 около 80 тысяч гостей

Азербайджан готовится принять около 80 тысяч гостей на COP29, включая делегацию Армении. Уже более 50 глав государств и правительств подтвердили, что примут участие в конференции в Баку, которая пройдет в ноябре. Об этом агентству "Анадолу" заявил замминистра энергетики Азербайджана, генсек COP29 Эльнур Солтанов.

По его словам, одной из основных задач COP29 является оказание помощи развивающимся странам. «Приблизительно 4% мировых выбросов парниковых газов приходится на африканский континент. Однако Африка является континентом, наиболее пострадавшим от изменения климата. Финансовая поддержка должна быть оказана развивающимся странам для сокращения выбросов парниковых газов и смягчения последствий изменения климата. В настоящее время климатическое финансирование составляет около 100 миллиардов долларов, ведутся серьезные переговоры по его увеличению. Мы надеемся, что решение по этому поводу будет принято на COP29", - отметил он.