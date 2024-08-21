Азербайджан примет на COP29 около 80 тысяч гостей
Азербайджан примет на COP29 около 80 тысяч гостей
Азербайджан готовится принять около 80 тысяч гостей на COP29, включая делегацию Армении. Уже более 50 глав государств и правительств подтвердили, что примут участие в конференции в Баку, которая пройдет в ноябре. Об этом агентству "Анадолу" заявил замминистра энергетики Азербайджана, генсек COP29 Эльнур Солтанов.
По его словам, одной из основных задач COP29 является оказание помощи развивающимся странам. «Приблизительно 4% мировых выбросов парниковых газов приходится на африканский континент. Однако Африка является континентом, наиболее пострадавшим от изменения климата. Финансовая поддержка должна быть оказана развивающимся странам для сокращения выбросов парниковых газов и смягчения последствий изменения климата. В настоящее время климатическое финансирование составляет около 100 миллиардов долларов, ведутся серьезные переговоры по его увеличению. Мы надеемся, что решение по этому поводу будет принято на COP29", - отметил он.
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