Американские педагоги провели летнюю языковую школу в Гусарском районе

7-10 и 12-15 августа в селе Имамгулукенд Гусарского района состоялись занятия в Летней языковой школе Global village с участием американских лекторов.

Как говорится в сообщении посольства США в Азербайджане, проектом руководили стипендиат Critical Language Scholar Мэтт Шульц и стипендиат Фулбрайта Эдвард Морган. Они обучали 80 молодых сельчан навыкам командной работы и лидерства.

Специалист по культурным вопросам Рэнди Коул и координатор выпускников Ламия Сулейманзада ознакомили участников лагеря с историей и культурой Америки.

Помимо участия студентов, обучающихся по «английским» специальностям Университета ADA и Азербайджанского университета языков, в лагере также приняли участие 10 студентов-добровольцев из сельских школ. Школьники-волонтеры активно участвовали в различных занятиях лагеря, развивали свои лидерские качества и совершенствовали навыки английского языка.