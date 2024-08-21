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(3 часа назад)
Американские педагоги провели летнюю языковую школу в Гусарском районе

Американские педагоги провели летнюю языковую школу в Гусарском районе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Американские педагоги провели летнюю языковую школу в Гусарском районе

7-10 и 12-15 августа в селе Имамгулукенд  Гусарского района состоялись занятия в Летней языковой школе Global village с участием американских лекторов.

Как говорится в сообщении посольства США в Азербайджане, проектом руководили стипендиат Critical Language Scholar Мэтт Шульц и стипендиат Фулбрайта Эдвард Морган. Они обучали 80 молодых сельчан навыкам командной работы и лидерства.

Специалист по культурным вопросам Рэнди Коул и координатор выпускников Ламия Сулейманзада ознакомили участников лагеря с историей и культурой Америки.

Помимо участия студентов, обучающихся по «английским» специальностям Университета ADA и Азербайджанского университета языков, в лагере также приняли участие 10 студентов-добровольцев из сельских школ. Школьники-волонтеры активно участвовали в различных занятиях лагеря, развивали свои лидерские качества и совершенствовали навыки английского языка.

Американские педагоги провели летнюю языковую школу в Гусарском районе Американские педагоги провели летнюю языковую школу в Гусарском районе
Американские педагоги провели летнюю языковую школу в Гусарском районе Американские педагоги провели летнюю языковую школу в Гусарском районе

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