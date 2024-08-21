Украинцы близки, чтобы взять в окружение 3 тысячи россиян в Курске
Украинцы близки, чтобы взять в окружение 3 тысячи россиян в Курске
Украинцы близки, чтобы взять в окружение 3 тысячи россиян в Курске
Кремлю не удается остановить украинское наступление в Курской области, и сейчас ВСУ начинают битву за следующий крупный российский посёлок – Коренево.
Как пишет эксперт Bild Юлиан Рёпке, 20 августа телеграм-канал российской группировки "Север" опубликовал видео, на котором подразделения ВСУ стоят в 300 метрах от въезда в посёлок Коренево (в 19 км от границы). Эти кадры подтверждают, что начались бои за Коренево, к которому ВСУ подбирались несколько дней, подчеркивает Рёпке.
По его мнению, утрата этого посёлка для репутации Владимира Путина будет ещё хуже утраты Суджи.
"В отличие от Суджи, он не сможет сослаться на внезапность нападения и неподготовленную оборону. Спустя две недели боёв в Курской области российская армия перебросила в регион тысячи солдат как подкрепление. В этой ситуации проиграть украинскому экспедиционному корпусу было бы страшным позором для российского военного руководства", - отмечает эксперт Bild.
Кроме того, Рёпке отмечает успешное продвижение ВСУ и на других направлениях. В частности, украинские войска после упорных боёв взяли под контроль деревню Мартыновка на северо-восток от Суджи. Она расположена на трассе, которая ведёт прямо к Курску.
"Мартыновку обороняли чеченские подразделения, деревня была важна как исходный пункт для потенциального контрнаступления на Суджу", - отмечает он.
Как сообщают аналитики ISW, Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из-под Часового Яра Донецкой области Украины в Курскую область, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ.
Ранее Bild писал, что после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе. В окружение при этом могут попасть до 3 тысяч российских военных.
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