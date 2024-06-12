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(8 часов назад)
Футбольную сборную Азербайджана возглавил Фернанду Сантуш

Футбольную сборную Азербайджана возглавил Фернанду Сантуш

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Футбольную сборную Азербайджана возглавил Фернанду Сантуш

Новым главным тренером футбольной сборной Азербайджана назначен, 70-летний португалец Фернанду Сантуш. Об этом было объявлено 12 июня на заседании исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Сантуш  ранее руководил сборными Греции, Португалии и Польши. В 2016 г. он привел сборную Португалии к победе на чемпионате Европы. Сроки и условия контракта не оглашаются.

Ранее сборную Азербайджана уже тренировали такие знаменитости, как:  бразилец Карлос Альберто, немец Берти Фогтс, хорват Роберт Просинечки. Однако особых успехов национальная команда в отборочных турнирах чемпионатов Мира и Европы не добивалась.

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