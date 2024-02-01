Индийские пилоты поторопились попасть в Баку

Как сообщают индийские СМИ, несанкционированный вылет рейса авиакомпании IndiGo Airlines из Дели в Баку 28 января стал причиной расследования.

Пилоты рейса № 6E 1803, следовавшего в Баку из Дели, проигнорировали инструкции Службы управления воздушным движением (УВД) относительно очереди на вылет. По неизвестным причинам, воздушное судно поднялось в воздух без разрешения.

До проведения тщательного расследования инцидента оба пилота рейса были отстранены от занимаемых должностей. Целью расследования является выявление обстоятельств, связанных с несанкционированным вылетом, и выявление любых нарушений в соблюдении авиационных протоколов.

Авиакомпания IndiGo Airlines открыла прямые рейсы по маршруту Дели-Баку-Дели 11 августа прошлого года, что ознаменовало стратегическое расширение ее международных операций. Результаты расследования, вероятно, прольют свет на события, приведшие к вылету, и последствия для авиационной безопасности и соблюдения протокола.