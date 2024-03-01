"По отношению правительства я поняла, что стране не нужна наука"

В недавнем выступлении на общем собрании Национальной академии наук (НАНА) министр науки и образования Эмин Амруллаев вызвал дискуссию, предложив альтернативный подход к решению проблемы бедственного положения молодых ученых в Азербайджане. Вместо предоставления жилья он предложил повысить заработную плату, чтобы дать ученым возможность приобретать жилье и найти мотивацию для своей работы. Это заявление прозвучало на фоне давнего недовольства научного сообщества Азербайджана недостаточным финансовым обеспечением и жилищными условиями.

На протяжении многих лет слышались жалобы в связи с оттоком из страны молодых ученых из-за недостаточной материальной поддержки. Данные Государственного Комитета Статистики, датируемые 2015 годом, рисуют тревожную картину. В то время как число исследователей с научными степенями составляет 7690 человек, лишь небольшая часть из них получает адекватную зарплату и жилье.

В 2024 году на развитие науки из государственного бюджета было 228,8 млн манатов, что хотя и не намного, но больше чем, в предыдущие годы. Однако критики утверждают, что это постепенное увеличение не решает фундаментальных проблем, с которыми сталкиваются ученые в Азербайджане.

Научный сотрудник Института философии и социологии Ясемен Гарагоюнлу, указывает на вопиющую разницу между зарплатами в НАНА сотрудников администрации и настоящих ученых: "По тому как относится правительство к ученым видно, что стране не нужна наука". Сотрудникам администрации зарплпты повысили, а зарплаты настоящим ученым не повышают. Многие из них испытывают большие трудности с арендой жилья на все более дорожающем рынке недвижимости Баку, говорит она.

Член комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, в комментарии для Turan признает справедливость жалоб ученых, требующих переоценки зарплат ученых. По его мнению, ученым и преподавателям могут быть предоставлены определенные льготы - предоставлены кредиты под низкие проценты, а также повышены зарплаты.

Эксперт в сфере образования Камран Асадов разделяет эту точку зрения. По его словам, молодежь не идет в науку потому, что там низкие зарплаты. В интервью Радио Азадлыг Асадов сказал, что улучшение материального положения ученых должно стать приоритетом. Он предложил такие меры, как предоставление ученым кредиты под низкие проценты и льготной ипотеки для решения жилищных проблем.

Широкий консенсус среди экспертов и заинтересованных сторон очевиден: решение системных проблем, с которыми сталкивается научное сообщество Азербайджана, нуждается в проведении серьезных реформ. Без адекватной финансовой поддержки и обеспечения жильем страна рискует потерять свои самые яркие таланты в результате утечки мозгов. По мере того, как политики разрабатывают стратегии развития науки, приоритетное внимание благосостоянию и расширению прав и возможностей ученых должно оставаться первостепенным в обеспечении прогресса Азербайджана.