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Полемика Рубиняна с Гаджиевым в Анталье подтверждает наличие серьезных противоречий между Баку и Ереваном

Полемика Рубиняна с Гаджиевым в Анталье подтверждает наличие серьезных противоречий между Баку и Ереваном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Полемика Рубиняна с Гаджиевым в Анталье подтверждает наличие серьезных противоречий между Баку и Ереваном

В пятницу, 1 марта в Анталье (Турция) открылся Анталийский дипломатический форум. На панельной дискуссии на тему «Мир, развитие и взаимосвязь на Южном Кавказе» ("Peace, Development and Connectivity in the South Caucasus")  выступили вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Модератор обратился к спикерам с вопросом: на какой стадиинаходятся переговоры по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией после недавней встречи лидеров двух стран в Мюнхене и глав МИД в Берлине?

Отвечая на этот вопрос  Рубинян сказал, что Армения готова к миру и делает все, чтобы закрепить согласованные принципы в мирном договоре. Оно должно основываться на принципах взаимного  признания территориальной целостности Армении и Азербайджана, в соответствии с  Алматинской декларацией и осуществления на ее основе делимитации и демаркации границ. Армения также за открытие региональных коммуникаций на основе принципов уважения суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.

Позиция Еревана заключается в том, что Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану. В проекте мирного договора есть 2 согласованных положения о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, не имеют и не будут иметь территориальных претензий друг к другу в будущем

В свою очередь Хикмет Гаджиев ответил, что мирный договор должен иметь реальное содержание и мир в руках Баку и Ереванам, а не Париже, в Брюсселе или где-то еще. Мирный договор должен быть жизнеспособным и в этом плане у Азербайджана есть вопросы. В армянской Конституции до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану и призывы к воссоединению с Карабахом («миацум»). Это противоречит также Алмаатинской декларации, на которую ссылается Ереван, отметил Гаджиев.

Кроме того, в регине Южного Кавказа происходят «геополитические интриги», которые только осложняют ситуацию и имеют цель создания «новых разделительных линий». В этом плане у Баку есть вопросы к Европейской миссии наблюдателей и планам милитаризации Армении, отметил Гаджиев.

В ответ Рубинян сказал, что не стоит ссылаться на внутреннее законодательство Армении,  это «не означает нарушение положений мирного договора». Он также отметил, что Армения не милитаризируется, а только укрепляет свою оборону. «Армения опасается за свою безопасность из-за Азербайджана, и имеет суверенное право строить свою оборону», - сказал Рубинян.

«Мы предлагаем закрепить свои обязательства в мирном договоре и взять на себя обязательства признать территориальную целостность друг друга.  Однако мы не видим такой же готовности со стороны Азербайджана», - отметил Рубинян.

На это Гаджиев сказал, что у Баку есть основания сомневаться в искренности Еревана, поскольку после завершения войны 2020 года в течение трех лет Армения отказывалась признать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Именно это и стало причиной военной операции в сентябре 2023 года в Карабахе.

Что касается замечания о вмешательстве во внутреннее законодательство Армении, то речь о том, на сколько это законодательство касается Азербайджана. В Декларации о независимости Армении, в ее Конституции и документах, поданных Арменией в международные суды против Азербайджана присутствуют территориальные претензии, подчеркнул Гаджиев.

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