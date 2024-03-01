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(2 часа назад)
Уголовное дело против Бахтияра Гаджиева начали из-за американских санкций против  офицера полиции

Уголовное дело против Бахтияра Гаджиева начали из-за американских санкций против  офицера полиции

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Уголовное дело против Бахтияра Гаджиева начали из-за американских санкций против  офицера полиции

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 1 марта на процессе по делу общественного активиста Бахтияра Гаджиева, обвиняемый продолжил давать показания.

Гаджиев заявил о политических мотивах его уголовного преследования и использование с этой целью его конфликт с журналисткой Ульвией Аловлу. Однако через некоторое время дело было закрыто и было возобновлено сразу после того, как «на основе его призывов США ввели санкции за нарушения прав человека против офицера азербайджанской полиции» (имеется в виду сотрудник главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Керим Алимарданов).

Гаджиев сказал, что в момент предъявления ему обвинения 9 декабря 2022 г. была взломана его электронная почта и аккаунты в социальных сетях, а также память мобильного телефона.

Обвинения в экономических преступлениях против него сфабрикованы на основе анонимного письма, поступившего в МВД.

Все это произошло после обращений в госорганы Ульвии Аловлу, где она ложно утверждала, что Гаджиев готовит на иностранные деньги госпереворот.

На запросы следственных органов относительно недвижимости и банковских счетов Гаджиева в Грузии, поступили отрицательные ответы.

Еще одним свидетельством политических мотивов его дела Гаджиев назвал арест активиста Раиля Аббасова.

Аббасов активно участвовал в общественной защите Гаджиева и за это стал подвергаться преследованию. Аббасов был арестован в конце 2023 г., но уже в июле его автомобиль и жилье были арестованы.

На этом заседание завершилось исследующее заседание назначено на 15 марта.

* Бахтияр Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г. по обвинению в хулиганстве ст. 221  и 289 (неуважение к суду) УК.  В июле того же года ему предъявили обвинения по ст. 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 206 ( контрабанда) УК.

7 ноября  Гаджиеву  было предъявлено обвинение по ст.  213.1 УК (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию).

Все предъявленные обвинения сфабрикованы. Бахтияр Гаджиев убежден, что причина ареста и обвинений критика властей. Правозащитники признали его политзаключенным.

 

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