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(29 минут назад)
Из-за «Формулы-1» автомобилистов призвали не пользоваться личным транспортом

Из-за «Формулы-1» автомобилистов призвали не пользоваться личным транспортом

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Из-за «Формулы-1» автомобилистов призвали не пользоваться личным транспортом

Государственная дорожная полиция обратилась к жителям столицы в связи с предстоящими 13-15 сентября в Баку гонок «Гран-при Формула-1»

Для обеспечения безопасности и во избежание транспортных заторов, образующихся автомобилями, прибывающими в Баку из окрестных поселков и районов, население призвали использовать общественный транспорт.

Горожанам также рекомендовано минимально использовать личный транспорт в дни гонок, а в центре столицы пользоваться услугами общественного транспорта.

 

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