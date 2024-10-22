Из затопленного туннеля в Сабунчи извлечено тело погибшего мужчины

В Сабунчинском тоннеле обнаружен второй погибший (обновлено)

В Сабунчинском тоннеле обнаружен второй погибший (обновлено)

В затопленном тоннеле в Сабунчинском районе на территории, известном как «Сабунчинский переход» обнаружен еще один погибший.

Тело Аббасова Кочари Фарман оглу 1995 г.р. передано спасателями по назначению, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По факту в Сабунчинской прокуратуре начато расследование.

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Из затопленного туннеля в Сабунчи извлечено тело погибшего мужчины

Спасатели МЧС извлекли из затопленного водой туннеля в Сабунчинском районе и передали по назначению тело Ширинова Эльнура Фазиль оглу 1976 г.р.

Об этом говорится в сообщении МЧС.