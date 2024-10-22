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(5 часов назад)
Из затопленного туннеля в Сабунчи извлечено тело погибшего мужчины

Из затопленного туннеля в Сабунчи извлечено тело погибшего мужчины

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Сабунчинском тоннеле обнаружен второй погибший (обновлено)

В затопленном тоннеле в Сабунчинском районе на территории, известном как «Сабунчинский переход» обнаружен еще один погибший.

Тело Аббасова Кочари Фарман оглу 1995 г.р. передано спасателями по назначению, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По факту в Сабунчинской прокуратуре начато расследование.

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Из затопленного туннеля в Сабунчи извлечено тело погибшего мужчины

Спасатели МЧС извлекли из затопленного водой туннеля в Сабунчинском районе и передали по назначению тело Ширинова Эльнура Фазиль оглу 1976 г.р.

Об этом говорится в сообщении МЧС.

2 отзыв

  • Акрам

    2024-10-22

    Что это такое каком веки живём а.уууу

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-10-22

    Приплыли как говориться позор что тут сказать бездарное управление приводит вот таким последствиям миллионы раз говорили что в Баку нужны новые дренажные системы канализационные системы но в стране бардак хаос в строительстве все пустили на самотек 21 век в Азербайджане проживает всего 10 миллионов человек это один большой город и не могут обеспечить граждан ни водой ни газом ни работой ничем практически во всех сферах сплошной бардак потому что во власти сидят те люди которые не решают проблемы страны а наоборот пришли чтоб воровать грабить и все плевать они хотели на проблемы потому что они сами создают эти проблемы ...

    Cavab ver

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