К сожалению не удалось спасти человека, который вчера ночью остался в туннеле под дождем. Через день было обнаружено его мертвое тело. Гражданин, пытавшийся спасати его, вернулся в отчаянии.

На строительство Сабунчинского тоннеля были потрачены миллионы манатов. В туннеле, построенном в 2020 году, для отвода дождевых и грунтовых вод были установлены 3 насоса и трансформатор. Наверное, на все это было потрачено немало денег, и на бумаге были списаны миллионые средства.

Сегодня результат очевиден. При таком никуда не годном менеджменте остается надеяться на «милость Аллаха». Если завтра вновь что-то произойдет, то они как и сегодня не смогут никого спасти. Никто не услышал призывы о помощи гражданина, оказавшегося в туннеле.

Они не стыдятся выходить к народу и лгать, но поскольку они не могут отрицать случившееся, то глава Исполнительной власти говорит, что "возможно, при строительстве были допущены ошибки".

Это не халатность, господин глава Исполнительной власти. Это связано с тем, что вы не установили канализацию в тех местах, которые ремонтировали или строили. Это результат коррупции и взяточничества и просчетов при создании инфраструктуры для стока дождевой воды.

Прочертили велосипедные дорожки. Нежданно-негаданно разукрасили улицы Баку красивыми дорожками. Но однажды все, что разукрашено снаружи, но гадко внутри, обрушится на ваши головы, как это случилось сегодня. Хорошо бы, чтобы это случилось не ценой жизни гражданин.

Вафа Наги