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(5 часов назад)
Чиновники пытаются оправдаться за коллапс, вызванный последствиями ливней

Чиновники пытаются оправдаться за коллапс, вызванный последствиями ливней

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Чиновники пытаются оправдаться за коллапс, вызванный последствиями ливней

Принимаются все необходимые меры для оперативного устранения негативных последствий проливных дождей в Баку и на Апшеронском полуострове, говорится в совместном заявлении Минэкологии, МЧС, Исполнительной власти города Баку и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

В нем указывается, что за сутки выпало «рекордное количество осадков» - 306% месячной нормы.

Городские службы и МЧС привлечены к работам по откачке воды и эвакуации граждан, нуждающихся в помощи.

Исполнительная власть города Баку провела мониторинг с целью выявить проблемные места на затопленных участках: мостах,  туннелях и подземных переходах.

Проводится инвентаризация инфраструктуры сбора дождевых вод и водосборников на проспектах и улицах, принимаются меры по предотвращению подобных случаев в будущем, далее говорится в заявлении.

Бригады Объединенной службы водоснабжения крупных городов проводят мероприятия по очистке дождевых и канализационных коллекторов, отводу скопившихся вод с территорий, устранению последствий дождя, сказано в сообщении.

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