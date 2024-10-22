Азиз Оруджев
В СИЗО ухудшилось состояние здоровья журналиста Азиза Оруджева
В СИЗО ухудшилось состояние здоровья руководителя Интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева, сообщила Turan его супруга Ламия Оруджева.
«У Азиза вновь обострились неврологические проблемы. У него тремор левой руки. Он не в состоянии стабильно удерживать ее в какой-либо позе..
У него нарушен сон, он мало спит и это вызывает в течение дня высокое кровяное давление. Оно достигает 180 мм рт. ст. На высокое давление влияет и то, что Азиз страдает хронической почечной недостаточностью», - сказала Л.Оруджева.
Кроме того, по ее словам, месяц назад журналист заболел циститом.
«Азиз нуждается в серьезном обследовании и лечении. В условиях СИЗО это невозможно, потому что там нет соответствующих аппаратов для обследования и врачей-специалистов.
Азизу выписали лекарства, но после их приема его состояния только ухудшилось. При мочеиспускании у него возникают резкие боли и вместе с мочой выходит кровь. Если в кратчайшие сроки ему не назначат правильное лечение, последствия могут быть тяжкими. Азиз нуждается в срочном медицинском обследовании и лечении», - сказала Л.Оруджева.
Получить комментарии в пенитенциарном учреждении не удалось.
*Оруджев был задержан 27 ноября 2023 г. по обвинению в незаконном строительстве и суд арестовал его на три месяца. Однако 19 декабря ему было предъявлено новое обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК. Оруджеву грозит до 8 лет лишения свободы. Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд пересмотрел наказание и отменил обвинение.
Международные журналистские организации осудили преследование Азиза Оруджева. Правозащитники признали его политзаключенным.
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