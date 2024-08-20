«Качество образования падает, а плата за обучение растет»

В этом году в некоторых высших учебных заведениях Азербайджана увеличилась ежегодная плата за обучение. Один из студентов, выбравший математику в Азербайджанском государственном педагогическом университете, сообщил Радио Азадлыг, что годовая плата за обучение по этой программе выросла на 300 манатов.

Студенты, пожелавшие остаться анонимными, подчеркнули, что повышение необосновано: «Рост платы за обучение для нас неприемлем. Если они повысили плату в этом году, то могут сделать это и в следующем. Кто гарантирует, что они не повысят ее еще больше?! Если это произойдет, мы не сможем платить и наше образование останется незавершенным».

По данным Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), в 2023 году в Азербайджане за неуплату за обучение, пропуски занятий или самовольный уход из высших и средних учебных заведений был отчислен 8631 человек.

Государственное агентство по науке и высшему образованию сообщило, что число студентов, отчисленных из государственных высших учебных заведений на уровне бакалавриата в этом году, составило 582 человека.

По официальным данным на 2024/2025 учебный год количество запланированных мест увеличено на 5%. Это позволит начать обучение в университете примерно 60 000 новых студентов, из которых около 32 000 будут учиться на платной основе.

В Азербайджанском государственном педагогическом университете подтвердили Turan повышение платы за обучение. По данным пресс-службы университета, плата за обучение по всем программам повышена: «До 2024/2025 учебного года плата за обучение по всем программам составляла 2000 манатов, а с этого года она составит 2300 манатов».

Университет заявил, что это повышение касается только новых студентов, принятых в этом году, и не коснется студентов старших курсов. Однако учреждение не объяснило причины повышения платы.

По данным Азербайджанского государственного экономического университета, вуз предлагает 23 программы, и плата за обучение увеличится только по одной из них.

Азербайджанский университет языков (АУЯ) сообщил о частичных изменениях в стоимости обучения по некоторым программам: «Частичные изменения в стоимости обучения по некоторым программам на уровне бакалавриата и магистратуры. Например, изменения коснутся программ «Преподавание английского языка», арабского языка, корейского языка, перевода, «Преподавание иностранных языков» (немецкого, французского, испанского) и «Социально-психологические услуги в образовании».

Было отмечено, что решение о частичном изменении платы было принято после сравнительного анализа с другими частными и государственными вузами: «Она все равно ниже чем в других высших учебных заведениях. Например, в АДУ плата за обучение в магистратуре по специальностям «Методика и методика преподавания немецкого языка», «Методика и методика преподавания французского языка», «Социально-психологические услуги в образовании», «Теория и история педагогики» и «Социальная педагогика» составляет 1000 манатов в год. Даже в колледжах плата за обучение выше».

Эксперт в области образования Набатали Гуламоглу сказал Радио Азадлыг, что рост платы за обучение в какой-то степени объясним: «Все стало дороже, а статистические данные правительства не соответствуют действительности. Они говорят, что инфляция минимальна, но это не так. Я подозреваю, что из-за этого университеты сталкиваются с определенными проблемами».

Однако эксперт считает, что повышение платы за обучение создает студентам дополнительные проблемы: «Как они будут оплачивать — это еще одна проблема, поскольку инфляция затрагивает и родителей студентов. Если родители тоже сталкиваются с этим, вузы должны были пойти с ними на компромисс. Небольшое повышение платы за обучение можно было бы пережить. Я не согласен с текущим повышением».

По его словам, плата за обучение должна расти только в том случае, если будет повышаться и качество образования : «Если качество образования будет расти параллельно с ростом платы за обучение, я бы с этим согласился. Но качество образования падает, а плата растет».

Некоторые эксперты предлагают в качестве решения создание в университетах фондов.