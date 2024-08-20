Ереван саботирует открытие дороги через Сюник – Лавров
Ереван саботирует открытие дороги через Сюник – Лавров
Армянская сторона блокирует открытие коммуникаций через Сюник.
Об этом 19 августа в Баку заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о состояние армяно-азербайджанского урегулирования.
«Убеждены, что главное – следовать духу и букве серии трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в 2020-2022 гг.
Мы за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций. К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Пашиняна», - сказал Лавров, отвечая на вопрос Первого телеканала РФ.
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