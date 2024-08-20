Лидер ПНФА посетил семью голодающего в заключении Фамиля Халилова
Лидер ПНФА посетил семью голодающего в заключении Фамиля Халилова
20 августа председатель Партии Народного Фронта Али Керимли посетил семью Фамиля Халилова, который уже 6 дней держит голодовку в заключении, протестуя против своего "незаконного ареста".
«Маленькие дети Фамиля Халилова испытывают серьезное потрясение из-за ареста их отца, который произошел у них на глазах. Ситуация невыносимая. Уже даже сокамерники отказываются ухаживать за ним.
Власти Азербайджана должны положить конец этой бесчеловечности, жестокости в отношении Фамиля Халилова. Мы как народ должны потребовать, чтобы власти прекратили это бесчеловечное притеснение и освободили Фамиля Халилова", - написал Керимли на своей странице в Facebook.
Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Однако истинная причина – критика правительства в соцсетях.
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