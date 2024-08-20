Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым в Баку
Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым в Баку
Президент России Владимир Путин отклонил предложение о встрече с основателем Telegram, российским предпринимателем Павлом Дуровым, сообщил Telegram-канал Baza.
Президент РФ и владелец соцсети Telegram посетили Азербайджан одновременно.
Как сообщает Baza, российский президент получил предложение о встрече с основателем Telegram за несколько дней до рабочей поездки в Баку от своей администрации. По какой причине Путин отказался от встречи не сообщается.
Павел Дуров прибыл в столицу республики для проведения ряда рабочих встреч с представителями руководства Азербайджана.
По неофициальным данным, Дуров обсуждает в Баку вопросы развития социальных медиа.
Примечательно, что официальные структуры Азербайджана о приезде Дурова не сообщают.
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3 отзыв
Gagik
2024-08-20
S priezdom putina v Baku Azerbaijan okonchatelno opozorilsya pered Mirom.
Jemin
2024-08-20
Gagik, Хорош п..здеть даа ! Армяне рожают от зависти, что мы перетянули на свою сторону русских, а ты говоришь, "опозорились" . Это вы обо.рались!
Ч
2024-08-20
Это не секрет в мире, кто с кем сотрудничает. Алиев только в СНГ и ездит последние годы