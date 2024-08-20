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(3 часа назад)
Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым в Баку

Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым в Баку

Президент России Владимир Путин отклонил предложение о встрече с основателем Telegram, российским предпринимателем Павлом Дуровым, сообщил Telegram-канал Baza.

Президент РФ и владелец соцсети Telegram посетили Азербайджан одновременно.

Как сообщает Baza, российский президент получил предложение о встрече с основателем Telegram за несколько дней до рабочей поездки в Баку от своей администрации.  По какой причине Путин отказался от встречи не сообщается.

Павел Дуров прибыл в столицу республики для проведения ряда рабочих встреч с представителями руководства Азербайджана.

По неофициальным данным, Дуров обсуждает в Баку вопросы развития социальных медиа.  

Примечательно, что официальные структуры Азербайджана о приезде Дурова не сообщают.

3 отзыв

  • Gagik

    2024-08-20

    S priezdom putina v Baku Azerbaijan okonchatelno opozorilsya pered Mirom.

    Cavab ver

  • Jemin

    2024-08-20

    Gagik, Хорош п..здеть даа ! Армяне рожают от зависти, что мы перетянули на свою сторону русских, а ты говоришь, &quot;опозорились&quot; . Это вы обо.рались!

    Cavab ver

  • Ч

    2024-08-20

    Это не секрет в мире, кто с кем сотрудничает. Алиев только в СНГ и ездит последние годы

    Cavab ver

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