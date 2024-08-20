Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым в Баку

Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым в Баку

Президент России Владимир Путин отклонил предложение о встрече с основателем Telegram, российским предпринимателем Павлом Дуровым, сообщил Telegram-канал Baza.

Президент РФ и владелец соцсети Telegram посетили Азербайджан одновременно.

Как сообщает Baza, российский президент получил предложение о встрече с основателем Telegram за несколько дней до рабочей поездки в Баку от своей администрации. По какой причине Путин отказался от встречи не сообщается.

Павел Дуров прибыл в столицу республики для проведения ряда рабочих встреч с представителями руководства Азербайджана.

По неофициальным данным, Дуров обсуждает в Баку вопросы развития социальных медиа.

Примечательно, что официальные структуры Азербайджана о приезде Дурова не сообщают.