  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain60 C
  • Суббота, 9 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(22 минуты назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Карабах» упустил победу над «Байером» на последних минутах матча

ФК «Карабах» вечером 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Баку, сыграл вничью 2:2 с именитым «Байером» из германского Леверкузена.

 

Первый тайм прошел при полном преимуществе «Карабаха».

На 24-ой минуте удар Жуниньо удалось отразить вратарю «Байера».

Через две минуты после паса Жуниньо полузащитник «Карабах» Ясин Бензиа поразил ворота гостей.

В конце первого тайма все тот же Жуниньо совершил сольный проход от центра поля, обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота.

Во втором тайме гости перехватили инициативу.

На 71-ой минуте после ошибки футболистов «Карабаха» Вирц сократил разрыв в счете.

На 90+2 после навеса в штрафную  площадь «Карабаха» Шик сравнял счет.

Ответная игра состоится 14 марта в Германии.

 

Написать отзыв

Общество

Bakının Avropa Şurasına cavabı Toplum TV-nin qapadılması oldu? – Xalid Ağəliyev Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей