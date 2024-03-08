«Карабах» упустил победу над «Байером» на последних минутах матча

ФК «Карабах» вечером 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Баку, сыграл вничью 2:2 с именитым «Байером» из германского Леверкузена.
Первый тайм прошел при полном преимуществе «Карабаха».
На 24-ой минуте удар Жуниньо удалось отразить вратарю «Байера».
Через две минуты после паса Жуниньо полузащитник «Карабах» Ясин Бензиа поразил ворота гостей.
В конце первого тайма все тот же Жуниньо совершил сольный проход от центра поля, обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота.
Во втором тайме гости перехватили инициативу.
На 71-ой минуте после ошибки футболистов «Карабаха» Вирц сократил разрыв в счете.
На 90+2 после навеса в штрафную площадь «Карабаха» Шик сравнял счет.
Ответная игра состоится 14 марта в Германии.
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