«Карабах» упустил победу над «Байером» на последних минутах матча

«Карабах» упустил победу над «Байером» на последних минутах матча

ФК «Карабах» вечером 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Баку, сыграл вничью 2:2 с именитым «Байером» из германского Леверкузена.

Первый тайм прошел при полном преимуществе «Карабаха».

На 24-ой минуте удар Жуниньо удалось отразить вратарю «Байера».

Через две минуты после паса Жуниньо полузащитник «Карабах» Ясин Бензиа поразил ворота гостей.

В конце первого тайма все тот же Жуниньо совершил сольный проход от центра поля, обыграл вратаря и послал мяч в пустые ворота.

Во втором тайме гости перехватили инициативу.

На 71-ой минуте после ошибки футболистов «Карабаха» Вирц сократил разрыв в счете.

На 90+2 после навеса в штрафную площадь «Карабаха» Шик сравнял счет.

Ответная игра состоится 14 марта в Германии.