Каспий исчезает

Живущие на берегу Каспия азербайджанцы сообщают о падении уровня моря, обмелении и обнажении труб, находившихся ранее под толщей воды. Новые островки появились в Бакинской бухте. Наглядным показателем обмеления Каспия стала распространившаяся фотография надводных качелей на одном из пляжей Апшерона, в поселке Мардакян. Прежде катавшиеся на качелях люди задевали ногами воду, поднимая в воздух брызги. Теперь эти качели оказались на расстоянии нескольких метров от воды.

А в далеком историческом масштабе эффектным показателем постепенного ухода кромки морской воды являются следы морских волн на стенах бакинской Крепости и Девичьей башни. Сейчас между этими древними строениями и морем проходит широкий проспект Нефтяников и еще более обширный Приморский бульвар.

С 2005 года уровень Каспийского моря снижается примерно на 20 см в год.

В руководстве Азербайджана обмелением Каспия не озабочены, во всяком случае, в речи государственных деятелей эта проблема не звучала. Возможно потому, что уровень поверхности моря быстрее снижается в северной части водоема.

Постепенное обмеление продолжается в течение последних 20 лет и особенно критическая ситуация сложилась в северной — российской и казахстанской — частях Каспийского моря, говорит эксперт Российского экологического общества Дмитрий Отинов. "Площадь водного зеркала сократилась более чем на 23 тыс. кв. км", — сказал он.

В октябре 2023 года Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о риске инцидентов с судами в Каспийском море на фоне снижения воды в море.

Депутат Госдумы от Дагестана, член комитета по международным делам Сайгидпаша Умаханов сообщает о том, что с 2005 года уровень воды в Каспии упал на полтора метра. "Это большая проблема для всех стран, имеющих выход к морю. Азербайджану, Казахстану, Ирану, России, Туркменистану придется решать ее сообща".

80-85% воды в Каспий впадает с российской рекой Волга. На ней построены девять водохранилищ: Верхневолжское водохранилище; Иваньковское; Угличское водохранилище; Рыбинское водохранилище; Горьковское водохранилище; Чебоксарское водохранилище; Куйбышевское водохранилище (одно из крупнейших в мире); Саратовское водохранилище; Волгоградское водохранилище. Эти объекты построены в советское время для забора воды в сельскохозяйственных целях и однозначно уменьшают сток воды в Каспий по Волге. За последние годы объем водостока по Волге сократился на 25-30%. Поэтому снижение уровня Каспийского моря становится все более заметным.

Река Кура приносит в Каспий 7-8 куб. км воды в год.

Член-корреспондент РАН Магомед-Расул Магомедов сравнивает Каспийское море с ведром, в которое сливают отходы. Каспий — крупнейший на Земле замкнутый водоем, бассейн накопления токсичных отходов. Негативные последствия от этого будут только нарастать, - считает ученый.

"60% отходов европейской части России через Волгу сливаются в Каспийское море, а еще есть нефтяные отходы, отходы предприятий, неочищенные стоки из Дагестана и других регионов, которые идут по Тереку, — сказал он «Известиям».

Влияние на море оказывают не только пять стран — участниц конвенции, но и еще четыре страны водосборного бассейна Каспия — Грузия, Армения, Турция и Узбекистан.

Магомед-Расул Магомедов замечает, что за последние 30 лет неоднократно наблюдались «самые неожиданные последствия загрязнения»: от патологий у каспийских тюленей до аномального цветения водорослей. И это лишь подчеркивает, что необходимой и достоверной оперативной информацией о процессах, происходящих в морской среде, стороны не обладают. Причиной он в том числе считает «практически полный упадок системных научных изысканий в последние десятилетия».

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева сообщила, что за последние десять лет уровень Каспийского моря снизился на 114 сантиметров.

Завотделом Института географии Национальной академии наук Азербайджана Амир Алиев говорит, что за последние 4000 лет уровень Каспийского моря каждые 250 лет снижается, затем в течение такого же периода повышается. "С 1937 года по настоящее время произошли три резких изменения уровня Каспия. С 1837 года по 1930-й уровень понизился примерно на 1 метр, с 1930-го по 1977-й - на 3 метра, с 1978-го по 1995-й, напротив, поднялся на 2,5 метра. С 1995 года по сегодняшний день уровень Каспийского моря понизился на 2 метра. И такое снижение будет продолжаться до 2040 года", - сказал Алиев.

Он сообщил, что за последние 200 лет уровень Каспийского моря был самым низким в 1977 году – тогда он был на 60-70 см ниже, чем в настоящее время.

Падение уровня Каспия негативно влияет на нефтяную промышленность и рыболовство.

С советских пор ученые обсуждают проекты спасения Каспия. Отвергнуты проекты соединения Каспия с Черным морем или Персидским заливом, построив дорогие каналы через Грузию или Иран. Открыв Каспийское море для вод мирового, очень соленого океана, можно погубить весь растительный, рыбный и животный мир Каспия.

Нереально также закрыть водохранилища на Волге, так как это приведет к уничтожению сельскохозяйственной отрасли на берегах этих водоемов и прекратится выработка электричества на волжских ГЭС.

Ведущий научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Анатолий Фролов считает, что сохранение существующей ситуации приведет к исчезновению Северного Каспия. От него могут остаться два глубоководных водоема.

"Предотвратить или хотя бы смягчить современное понижение уровня Каспия можно. Например, в случае согласия Республики Туркменистан и совместных усилий всех прикаспийских стран, построить и ввести в эксплуатацию именно регулируемое сооружение в проливе, которое соединит Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол. Это обеспечит экономию морской воды до 18-20 куб.км/год".