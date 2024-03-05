  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy90 C
  • Среда, 6 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(52 минуты назад)
Армения вернула азербайджанского солдата

Армения вернула азербайджанского солдата

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армения вернула азербайджанского солдата

Руслан Панахов, азербайджанский военнослужащий, который был задержан армянскими силами после того, как заблудился 28 февраля в сложных погодных условиях, благополучно вернулся в Азербайджан.

Панахов прибыл в бакинский аэропорт во вторник в сопровождении официальных лиц Азербайджана. Выступая перед журналистами по возвращении, Панахов успокоил общественность, заявив, что чувствует себя хорошо после перенесенного испытания.

Следственный Комитет Армении объявил в понедельник, что уголовное преследование в отношении Панахова прекращено. По данным Комитета, решение было принято после получения фактической информации, указывающей на то, что Панахов непреднамеренно заблудился вблизи армянских позиций из-за дезориентации в сложных погодных условиях.

Министерство обороны Азербайджана ранее сообщило, что Панахов пропал без вести 28 февраля во время перехода с одной позиции на другую в Лачынском районе в ненастную погоду.

Написать отзыв

Политика

QHT Agentliyində yeyinti? Niyə hamı dövlətdən nəsə qoparmağa çalışır? – Zöhrab İsmayıl Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей