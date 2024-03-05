Армения вернула азербайджанского солдата

Руслан Панахов, азербайджанский военнослужащий, который был задержан армянскими силами после того, как заблудился 28 февраля в сложных погодных условиях, благополучно вернулся в Азербайджан.

Панахов прибыл в бакинский аэропорт во вторник в сопровождении официальных лиц Азербайджана. Выступая перед журналистами по возвращении, Панахов успокоил общественность, заявив, что чувствует себя хорошо после перенесенного испытания.

Следственный Комитет Армении объявил в понедельник, что уголовное преследование в отношении Панахова прекращено. По данным Комитета, решение было принято после получения фактической информации, указывающей на то, что Панахов непреднамеренно заблудился вблизи армянских позиций из-за дезориентации в сложных погодных условиях.

Министерство обороны Азербайджана ранее сообщило, что Панахов пропал без вести 28 февраля во время перехода с одной позиции на другую в Лачынском районе в ненастную погоду.