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(52 минуты назад)
Делегация Генштаба ВС Пакистана в Баку

Делегация Генштаба ВС Пакистана в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Делегация Генштаба ВС Пакистана в Баку

5 марта начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял пакистанскую делегацию возглавляемую генеральным директором Объединенного штаба ВС Пакистана Ахсаном Гулрезом.

Керимов отметил большое значение стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.

Он подчеркнул важность проведения трехсторонних военных учений с участием Азербайджана, Пакистана и Турции для обмена опытом и повышения профессионализма военнослужащих.

В свою очередь, Гулрез также отметил важность  расширения взаимодействия в укреплении двустороннего военного сотрудничества.

Далее стороны  обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Сегодня же в Минобороны состоялась 10-я встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы министерств обороны Азербайджана Пакистана.

Стороны обсудили вопросы военного образования, оперативного планирования, проведения совместных учений и другие вопросы.

 

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