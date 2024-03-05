Делегация Генштаба ВС Пакистана в Баку
Делегация Генштаба ВС Пакистана в Баку
5 марта начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял пакистанскую делегацию возглавляемую генеральным директором Объединенного штаба ВС Пакистана Ахсаном Гулрезом.
Керимов отметил большое значение стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.
Он подчеркнул важность проведения трехсторонних военных учений с участием Азербайджана, Пакистана и Турции для обмена опытом и повышения профессионализма военнослужащих.
В свою очередь, Гулрез также отметил важность расширения взаимодействия в укреплении двустороннего военного сотрудничества.
Далее стороны обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Сегодня же в Минобороны состоялась 10-я встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы министерств обороны Азербайджана Пакистана.
Стороны обсудили вопросы военного образования, оперативного планирования, проведения совместных учений и другие вопросы.
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