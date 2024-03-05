Два Союза кинематографистов объединились

5 марта в Баку прошла совместная конференция двух союзов кинематографистов Азербайджана. Участники приняли решение об объединении двух союзов в единый Союз кинематографистов Азербайджана. Новый главой Союза был избран народный артист Расим Балаев.

Союз кинематографистов Азербайджана был создан в 1963 году, в последние годы его возглавлял Рустам Ибрагимбеков. После того, как у него испортились отношения с правительством, власти создали в 2012 году альтернативный Союз кинематографистов во главе с Шафигой Мамедовой. После того, как Рустам Ибрагимбеков скончался в 2023 году, вопрос объединения двух союзов был делом времени.