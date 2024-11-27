Мафия несертифицированных хирургов угрожает журналисту

В этом месяце в частной клинике Laser Beauty Clinic в Баку были выявлены случаи проведения незаконных хирургических операций неквалифицированными врачами. О результатах сообщил Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения, который провел проверку клиники после жалоб граждан.

Среди жалоб, поданных в CAE средствами массовой информации, были обвинения в незаконной деятельности сотрудников Laser Beauty Clinic. В частности, сообщалось, что доктор Нигяр Руфат не прошла сертификацию, а другая сотрудница, Натаван Амирова, не имела квалификации, необходимой для работы хирургом. ЦАЭ провела расследование в клинике и задокументировала административные нарушения. Выяснилось, что Нигяр Руфат не числилась в едином кадровом реестре Министерства здравоохранения и официально не работала в клинике. Кроме того, Натаван Амирова занималась частной медицинской практикой без сертификата, что повлекло за собой административные меры в отношении клиники.

Ранее в этом году, в июле, на основании запроса Генеральной прокуратуры Министерство здравоохранения оштрафовало Эльвиру Рафиггызы на 5000 манатов по статье 210.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана за занятие частной медицинской практикой без лицензии.

Эти события подтвердили заявления журналистки Ганиры Аташевой, которая опубликовала в социальных сетях репортаж о своем расследовании черного рынка пластической хирургии. Аташева выявила 50 медицинских работников в Баку, которые занимаются косметической хирургией без соответствующей квалификации, образования или лицензий. «Пластическую хирургию делают люди без медицинского образования», — написала Аташева.

Согласно действующему законодательству, с 2011 года медицинские специалисты в Азербайджане должны пройти ординатуру, чтобы получить квалификацию в своей области. Однако Аташева отметила, что ни один из хирургов, перечисленных в ее расследовании, не прошел ординатуру по эстетической хирургии. «Эти люди посещают краткосрочные курсы за рубежом в течение нескольких дней, затем возвращаются и с гордостью заявляют о себе как о «международно сертифицированных эстетических хирургах». Но эти курсы открыты для всех, так что технически вы тоже можете посещать их и называть себя «международным экспертом»», — отметила Аташева в социальных сетях.

Аташева также обнаружила документы с подписями высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения, в том числе начальника Департамента науки и образования Саиды Рустамовой и заместителя министра Ильгара Гасымова, что свидетельствует о возможной причастности высокопоставленных чиновников министерства к коррупционной схеме.

В результате своего разоблачения Аташева получила угрозы и шантаж от так называемых пластических хирургов, которых она назвала в своем посте в социальных сетях. Ее предупредили в текстовых сообщениях, что она может «попасть в автокатастрофу», если продолжит свои расследования.

В Азербайджане число людей, ищущих косметическую хирургию для улучшения своей внешности, стремительно растет, что повышает спрос на такие процедуры и увеличивает их стоимость. Это привело к появлению «мафии» несертифицированных хирургов, зарабатывающих миллионы и готовых пойти на многое, чтобы заставить замолчать информаторов.

Начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям ЦАЭ Мейтин Меджидли сообщила информационному агентству Turan, что случаи незаконной медицинской практики несертифицированных врачей выявляются как в ходе плановых, так и внеплановых проверок, часто вызванных жалобами граждан. С 25 декабря 2023 года по 23 февраля 2024 года ЦАЭ в сотрудничестве с правоохранительными органами провела ряд проверок и мониторинговых мероприятий в отношении лиц, незаконно занимающихся пластической хирургией. Всего было проведено 35 проверок в медицинских учреждениях, где предположительно работали хирурги, названные Аташевой. Хотя в некоторых клиниках не удалось подтвердить личности некоторых хирургов, а в других случаях трудовые договоры с ними уже были расторгнуты, 14 учреждений были оштрафованы. По словам Меджидли, деятельность нелегальных врачей была прекращена, а руководству всех проверенных клиник были вынесены предупреждения.

Проверки и административные взыскания продолжались и в 2024 году, но поскольку год еще не закончился, ЦАЭ не раскрывает полную статистику.

CAE советует пациентам запрашивать у своих врачей дипломы и лицензии, а также призывает граждан сообщать о негативном опыте посещения частных медицинских учреждений по телефону горячей линии (012) 596-05-20, в разделе «Обратная связь» на сайте www.pharma.az или по электронной почте aem@pharma.az